Hanönü Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Yangına önce hastane çalışanları yangın tüpüyle müdahale ederek yayılmasını önledi. Hanönü Belediyesi itfaiye ekibi de gelerek yangını tamamen söndürdü.

Senaryoya göre, hastanede yangın alarmının çalmasının ardından sağlık çalışanları ile hastalar güvenli şekilde binadan çıkarak güvenli bölgede toplandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.