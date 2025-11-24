Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'nun ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı

        Kastamonu'nun Tosya, Taşköprü ve Hanönü'nde ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle program düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 16:22 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:22
        Kastamonu'nun ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı
        Kastamonu'nun Tosya, Taşköprü ve Hanönü'nde ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle program düzenlendi.

        Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        Törene, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır, CHP Tosya İlçe Başkanı Mehmet Sami Özcan, MHP Tosya İlçe Başkan Vekili Ata Alparslan, İYİ Parti Tosya İlçe Başkanı Mehmet Kaan Erdem, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        - Taşköprü

        Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, eşi Nebahat Arslan ile kurum amirleri katıldı.

        Fahreddin Paşa Anadolu Lisesi Öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler salondaki davetlilerden büyük beğeni topladı. Programda emekliye ayrılan öğretmenlere plaket takdim edilirken, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de hediyeler takdim edildi.

        - Hanönü

        Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulunda devam eden program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

        Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı. Program öğrencilerin hazırladığı şiir, tiyatro ve koro gösterileri ile devam etti.

        Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Belediye Başkanı Metin Yamalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran tarafından verildi.

