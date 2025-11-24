Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti davasında 2 sanığa 15'er yıl hapis cezası verildi

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 14:24 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti davasında 2 sanığa 15'er yıl hapis cezası verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.B. ve A.Ç. ile avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanıklar suçsuz olduklarını savunarak beratlerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıklar M.B. ve A.Ç'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15'er yıl hapis ve 150'şer bin lira adli para cezasına çarptırdı.

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde haziran ayında düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve kaçak tütün ele geçirilmiş, gözaltına alınan M.B. ile A.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık

        Benzer Haberler

        Halime Çavuş Özel Eğitim Anaokulu öğretmenleri, hayatını kaybeden meslektaş...
        Halime Çavuş Özel Eğitim Anaokulu öğretmenleri, hayatını kaybeden meslektaş...
        Tırmandıkları ağaçta meşe palamudu yiyen ayılar kamerada
        Tırmandıkları ağaçta meşe palamudu yiyen ayılar kamerada
        Boks turnuvasında kavga ring dışına taştı, yumruklar havada uçuştu
        Boks turnuvasında kavga ring dışına taştı, yumruklar havada uçuştu
        Kastamonu'da gölette boğulan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        Kastamonu'da gölette boğulan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        Gölete giren şahsın cansız bedeni bulundu
        Gölete giren şahsın cansız bedeni bulundu
        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü