Kastamonu'da uyuşturucu ticareti davasında 2 sanığa 15'er yıl hapis cezası verildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde haziran ayında düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve kaçak tütün ele geçirilmiş, gözaltına alınan M.B. ile A.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, sanıklar M.B. ve A.Ç'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15'er yıl hapis ve 150'şer bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanıklar suçsuz olduklarını savunarak beratlerini talep etti.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.B. ve A.Ç. ile avukatları katıldı.

