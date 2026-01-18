Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da hastalanan çocuk kar küreme aracıyla taşınarak sağlık yetkililerine ulaştırıldı

        Kastamonu'da yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan 12 yaşındaki çocuk, İl Özel İdare ekipleri tarafından kar küreme aracıyla taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 23:44 Güncelleme: 18.01.2026 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da hastalanan çocuk kar küreme aracıyla taşınarak sağlık yetkililerine ulaştırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan 12 yaşındaki çocuk, İl Özel İdare ekipleri tarafından kar küreme aracıyla taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

        Kar nedeniyle yolu kapanan Cebeci köyü Şaban Mahallesi'nde ateşi yükselen Alparslan Ş'nin (12) ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.


        Ambulans ekipleri kar nedeniyle köye ulaşamadı.

        Kapanan köy yollarını açmak için bölgede çalışmalarını sürdüren İl Özel İdare kar küreme aracı görevlileri Özkan Haydaroğlu ve Fatih Nalbaltoğlu köye ulaşarak çocuğu araca aldı.

        Ekipler Alparslan Ş'yi yaklaşık 6 kilometre kar küreme aracında taşıyarak Çiftlik Köprüsü mevkisinde bekleyen ambulansa teslim etti.

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
        Kastamonu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
        Kar altında denize girip yüzdü
        Kar altında denize girip yüzdü
        Kastamonu'da kuvvetli kar yağışı uyarısı
        Kastamonu'da kuvvetli kar yağışı uyarısı
        Kar sebebiyle köyde mahsur kalan hasta için seferber oldular
        Kar sebebiyle köyde mahsur kalan hasta için seferber oldular
        Karadeniz'in dalgaları sahil yolunu ve evleri tehdit ediyor
        Karadeniz'in dalgaları sahil yolunu ve evleri tehdit ediyor
        Bir merakla başladı, şimdi tespih yapabilmek için iki gününü harcıyor
        Bir merakla başladı, şimdi tespih yapabilmek için iki gününü harcıyor