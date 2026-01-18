Kastamonu'da hastalanan çocuk kar küreme aracıyla taşınarak sağlık yetkililerine ulaştırıldı
Kastamonu'da yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan 12 yaşındaki çocuk, İl Özel İdare ekipleri tarafından kar küreme aracıyla taşınarak ambulansa ulaştırıldı.
Kar nedeniyle yolu kapanan Cebeci köyü Şaban Mahallesi'nde ateşi yükselen Alparslan Ş'nin (12) ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Ambulans ekipleri kar nedeniyle köye ulaşamadı.
Kapanan köy yollarını açmak için bölgede çalışmalarını sürdüren İl Özel İdare kar küreme aracı görevlileri Özkan Haydaroğlu ve Fatih Nalbaltoğlu köye ulaşarak çocuğu araca aldı.
Ekipler Alparslan Ş'yi yaklaşık 6 kilometre kar küreme aracında taşıyarak Çiftlik Köprüsü mevkisinde bekleyen ambulansa teslim etti.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
