Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D-100 kara yolunda şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçtaki 3 kişinin üzerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 21,65 gram ham madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan O.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.