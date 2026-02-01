Yarıyıl tatilinin son gününde Ilgaz Dağı'nda bulunan kayak merkezlerinde yoğunluk yaşandı
Yarıyıl tatilinin son gününde, Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
Kastamonu-Çankırı sınırında, Batı Karadeniz’in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile bölgenin en yüksek dağı olan Ilgaz Dağı, Türkiye’nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alıyor.
Tatilin son gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar, kayak merkezine gelerek pistlerde kayak ve kızak yaptı. Tesislerde gün boyu hareketlilik gözlendi.
Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi’ndeki yoğunluk dronla görüntülendi.
