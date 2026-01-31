Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan'dan sarımsak tarlasında çalışan işçilere ziyaret

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sarımsak dikiminde çalışan işçileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 18:16 Güncelleme: 31.01.2026 - 18:16
        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan'dan sarımsak tarlasında çalışan işçilere ziyaret
        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sarımsak dikiminde çalışan işçileri ziyaret etti.

        Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi'ne sahip Taşköprü sarımsağının dikim sezonu başladı. Sezonun ilk günlerinde Seyitler köyünde Namık Güneş’e ait sarımsak tarlasında çalışan günlükçüleri ziyaret eden Arslan, sofralarına konuk oldu.

        Arslan, AA muhabirine, sarımsağın bölge açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Sarımsak, üreticilerimizin en büyük geçim kaynağıdır. Kimimiz düğününü, kimimiz geçimini sarımsak hasadına göre planlar. Günlükçülerimizle aynı sofrada buluşarak ekmeğimizi paylaştık. Yeni sezonun ilçemize, Kastamonu’muza ve tüm üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

        Namık Güneş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Belediye Başkanımızın tarlamıza gelmesi bizleri çok mutlu etti. Soframıza misafir oldu, birlikte yemek yedik, ardından sarımsağımızı diktik. Nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

