Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

        Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili ve hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 17:58 Güncelleme: 31.01.2026 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili ve hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.

        "Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

        Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yaparak, kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

        Hafta sonu tatili için gelen Zülal Aydoğan AA muhabirine, Ilgaz'ı çok sevdiklerini belirterek, "Kastamonu'da memur olarak çalışıyorum. Hafta sonları için Ilgaz çok eğlenceli bir yer. Hem kayak yapıyoruz hem kızakla kayıyoruz. Bir şeyler yiyoruz, keyifli vakit geçiriyoruz. Çok güzel bir yer." dedi.

        Figen Delibekiroğlu ise Ilgaz'ın çok özel bir yer olduğunu ifade ederek, "Ilgaz'ın doğasını, pistini, teleferiğini çok beğeniyoruz. Bahar aylarında da yaban hayvanları çok güzel. Ilgaz'ın en büyük özelliklerinden biri de karının en yüksek oranda kristalleşmesi. Her fırsata her hafta sonu geliyorum. Teleferikle geziyoruz, kayak ve kızakla kayıyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. " diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?

        Benzer Haberler

        Başkan Arslan sarımsak işçileriyle bir araya geldi
        Başkan Arslan sarımsak işçileriyle bir araya geldi
        Şantiyede yaralı halde bulduğu ördeğe çocuğu gibi baktı
        Şantiyede yaralı halde bulduğu ördeğe çocuğu gibi baktı
        Kastamonu'da karların erimesiyle oluşan "kar şelalesi" görsel şölen sunuyor
        Kastamonu'da karların erimesiyle oluşan "kar şelalesi" görsel şölen sunuyor
        Kastamonu'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Kastamonu'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Kastamonu'da yerel eylem gruplarına 38 milyon 168 bin 200 liralık destek
        Kastamonu'da yerel eylem gruplarına 38 milyon 168 bin 200 liralık destek
        Kastamonu'da çıkan çatı yangını itfaiye tarafından söndürüldü
        Kastamonu'da çıkan çatı yangını itfaiye tarafından söndürüldü