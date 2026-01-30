Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da yerel eylem gruplarına 38 milyon 168 bin 200 liralık destek

        Kastamonu'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) IPARD-III Programı LEADER Yaklaşımı Tedbiri kapsamında 3 yerel eylem grubuna 38 milyon 168 bin 200 lira hibe desteği sağlandı.

        Giriş: 30.01.2026 - 20:15 Güncelleme: 30.01.2026 - 20:15
        Kastamonu'da yerel eylem gruplarına 38 milyon 168 bin 200 liralık destek
        Valilik binasında Vali Meftun Dallı, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu ve hibe desteği almaya hak kazanan Araç, Şenpınar ve Taşköprü Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği temsilcilerinin katılımıyla hibe desteği sözleşme imza programı düzenlendi.

        Programda Araç-İhsangazi ilçeleri ile köylerini kapsayan Araç Yerel Eylem Grubu Derneği’nin 12 milyon 404 bin 665 lira, Pınarbaşı-Şenpazar ilçeleri ve köylerini kapsayan Şenpınar Yerel Eylem Grubu Derneği 12 milyon 358 bin 870 lira, Taşköprü-Hanönü ilçeleri ve köylerini kapsayan Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği 13 milyon 168 bin 200 lira destekleneceği sözleşmelerin imzaları atıldı.

        Dallı, programda yaptığı konuşmada, proje hakkında bilgi vererek desteklerin yerel eylem gruplarına hayırlı olmasını temenni etti.

        Kastamonu'dan 7 yerel eylem grubunun LEADER Yaklaşımı Tedbiri'ne başvuru yaptığını anlatan Dallı, "Bunlardan sözleşmeleri imza aşamasına gelmiş 3’ünün imzalarını atıyoruz. Diğer 4'ünün işlemleri devam ediyor. Yerel eylem gruplarının kendi hazırladıkları stratejileri ile ilgili yapacakları harcamalar yüzde 100 oranında destekleniyor. Yerelin özelliklerine göre faaliyet alanlarını ve ne yapacaklarını da kendileri seçiyorlar, belirliyorlar ve o şekilde çalışıyorlar. İmzaladığımız sözleşmelerin yerel eylem gruplarımıza ve ilçelerimize hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

        TKDK İl Koordinatörü Kuyulu da desteklemelerden faydalanacak yerel eylem gruplarının belirledikleri stratejileri doğrultusunda faaliyetlerini yürüteceğini belirtti.

        Kuyulu, bunların tamamını yüzde 100 destekleyeceklerine işaret ederek, "Yerel eylem gruplarımız eğitim faaliyetlerinden, kendi ihtiyaçlarını karşılamadan kooperatiflerin, birliklerin, diğer derneklerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projeleri üretmeye, yetenek kazandırma faaliyetleri gibi birçok faaliyetler yapacaklar ve biz bunları yüzde 100 hibeyle destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

