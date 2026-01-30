Habertürk
        Kastamonu'da ramazan ayı öncesinde fiyat denetimi yapıldı

        Kastamonu'da yaklaşan ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        Giriş: 30.01.2026 - 14:48 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:48
        Kastamonu'da yaklaşan ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki fırın, zincir marketler ve alışveriş merkezlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Kent merkezinde marketler, restoran ve alışveriş merkezinde çalışma yapan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

        Kastamonu Ticaret İl Müdür Vekili Bürol Kayıkçı, gazetecilere, hem kent merkezi hem de ilçelerde denetimleri sürdürdüklerini söyledi.

        Vatandaşların menfaatlerini korumak için haksız fiyat ve etiket denetimleri yaptıklarını anlatan Kayıkçı, "Tüketici Kanunu çerçevesinde yapılan denetimlerde 2025 yılında 9 bin 262 firmayı denetledik, 400 bine yakın ürünü inceledik. Denetimlerde 517 firmada 962 ürün için aykırılık tespit ettik. Toplamda da 2 milyon liraya yakında idari yaptırım uyguladık." dedi.

        Kastamonu'da ocak ayında su ile ilgili bir sıkıntı olduğunu dile getiren Kayıkçı, "Başta su satışı yapan firmalar olmak üzere 14 firmadan 18 üründe fahiş fiyat artışına ilişkin savunmaları istenilmiş, gelen savunmalar titizlikle değerlendirilmektedir." ifadesini kullandı.

        Firma ve vatandaşlara önerilerde bulunan Kayıkçı, "Bakanlığımız yaptırımların en üst limitini uygulamakta. Vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması açısından firmalara, bu konuda daha dikkatli olmaları uyarısında bulunuyoruz. Vatandaşlarımız karşılaştıkları sorunları CİMER ve telefonlarına indirdikleri haksız fiyat artışı sistemi üzerinden bize bildirebilir ya da bizzat gelerek başvurabilir." diye konuştu.

        Kayıkçı, kent genelindeki denetimlerin devam edeceği sözlerine ekledi.

