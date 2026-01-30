Kastamonu'da kuvvetli fırtınanın etkili olması bekleniyor

Kastamonu genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulunuldu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Açıklamada, saatteki hızı özellikle yükseklerde 80 kilometreye ulaşması öngörülen fırtınanın cuma günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği ifade edildi. Açıklamada, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

