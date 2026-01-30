Habertürk
        Kastamonu'da kuvvetli fırtınanın etkili olması bekleniyor

        Kastamonu'da kuvvetli fırtınanın etkili olması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 12:29 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:29
        Kastamonu genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulunuldu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

        Açıklamada, saatteki hızı özellikle yükseklerde 80 kilometreye ulaşması öngörülen fırtınanın cuma günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği ifade edildi.

        Açıklamada, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

