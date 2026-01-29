Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Tosya'da seyir halindeki tır yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki tırda, yangın sonucu hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 15:19 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:19
        Tosya'da seyir halindeki tır yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki tırda, yangın sonucu hasar oluştu.

        Hasan Ersan yönetimindeki 54 AKC 920 plakalı tırın motor bölümünde, seyir halindeyken Suluca köyü mevkisinde yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Yapılan çalışmanın ardından söndürülen yangın sonucu tır, kullanılamaz hale geldi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

