Tosya'da seyir halindeki tır yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki tırda, yangın sonucu hasar oluştu. Hasan Ersan yönetimindeki 54 AKC 920 plakalı tırın motor bölümünde, seyir halindeyken Suluca köyü mevkisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yapılan çalışmanın ardından söndürülen yangın sonucu tır, kullanılamaz hale geldi.

