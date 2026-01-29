Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Kastamonu'da konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, kargaşanın ve ticaret kavgalarının olduğu dünyada Türkiye'nin güvenli liman olarak bölgesinde savaşların bitirilmesine katkı sağladığını belirterek, "Hem de ekonomik ve ticari olarak daha da güçlenerek diğer ülkelere katkı sağlamaya çalışıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 14:08 Güncelleme: 29.01.2026 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Kastamonu'da konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, kargaşanın ve ticaret kavgalarının olduğu dünyada Türkiye'nin güvenli liman olarak bölgesinde savaşların bitirilmesine katkı sağladığını belirterek, "Hem de ekonomik ve ticari olarak daha da güçlenerek diğer ülkelere katkı sağlamaya çalışıyor." dedi.

        Eğitime Destek Platformu (EDEP) İl Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Çam, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı makamında ziyaret ederek, Bakanlığın Kastamonu'daki yatırım ve çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Daha AK Parti İl Başkanlığına giden Çam, burada yaptığı konuşmada, dünyadaki kargaşanın arasında Türkiye'de birçok güzel iş gerçekleştirildiğini söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin dünyada görülmeyen bir facia olduğunu vurgulayan Çam, "55 bin vatandaşımızın şehadetine neden olan depremle birlikte 11 ilimiz çöktü. Şu anda sessiz sedasız bir saat içinde 22, günde 500 konut yapan bir devlet sistemi var. Ülke çalışanlarını destekleyen, hayat standardını düşürmemeyi başaran bir hükümet sistemimiz var. İnşallah onarma süreçleri tamamlandıktan sonra çok daha farklı açılımlar Türkiye'de olacak." diye konuştu.

        Türkiye'nin her köşesinde önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Çam, şöyle konuştu:

        "Ülkenin neresine gitsek, hangi şehrine gitsek mutlaka orada bir marka yatırım var. Ilgaz Tüneli gibi birçok tünelimiz yapıldı. Umut dolu bir çalışma ve tempo içinde Cumhurbaşkanımız, her günü biraz daha artıya çevirecek şekilde bütün kadrolarını çalıştırıyor. Yurt dışına çıktığımız zaman karşılaşıyoruz, dünyanın en önemli, en büyük ekonomileri bile Türkiye'ye hayran şekilde bakıyor. Bu kadar kargaşanın, dünya ticaret kavgalarının olduğu bir yerde Türkiye adeta güvenli liman olarak bölgesinde adım adım hem savaşların bitirilmesine katkı sağlıyor hem ekonomik ve ticari olarak daha da güçlenerek diğer ülkelere katkı sağlamaya çalışıyor. Bunlar bizler için çok büyük imkanlar."

        Ziyaretlerde AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ile AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu da yer aldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Çifte cinayette failin karısı için suça iştirak açıklaması
        Çifte cinayette failin karısı için suça iştirak açıklaması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı

        Benzer Haberler

        Kastamonu Valisi Dallı'dan hastane ziyareti
        Kastamonu Valisi Dallı'dan hastane ziyareti
        D100 çekicide çıkan yangını itfaiye söndürdü
        D100 çekicide çıkan yangını itfaiye söndürdü
        Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev zarar gördü, 2 samanlık yandı
        Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev zarar gördü, 2 samanlık yandı
        ⁠Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev ve 2 samanlık zarar gördü
        ⁠Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev ve 2 samanlık zarar gördü
        Durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan bir şüpheli tutuklandı
        Durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan bir şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı