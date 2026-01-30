Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 10:49 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:49
        Kastamonu'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, tefecilik ve tehdit" suçlarını işleyenlere yönelik çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından C.S, A.S. ve E.S'nin yakalanması için 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.


        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.S. ve A.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, "tefecilik ve tehdit" suçlarından yıl başından bu yana 12 zanlının tutuklandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

