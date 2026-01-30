Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar Ilgaz Dağı'nda eğlendi
Kastamonu'da Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar, Ilgaz Dağı'nda gönüllerince bir gün geçirdi.
Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü |tarafından Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünden hizmet alan çocuklar için Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'ne günübirlik gezi düzenlendi.
Telesiyejle Ilgaz'ın zirvesine çıkarak bölgenin eşsiz manzarasını izleme fırsatı bulan çocuklar, doğayla iç içe karın ve Ilgaz'ın güzelliklerinin tadını çıkarıp kızakla kayarak güzel bir gün yaşadı.
