        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar Ilgaz Dağı'nda eğlendi

        Kastamonu'da Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar, Ilgaz Dağı'nda gönüllerince bir gün geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 16:03 Güncelleme: 30.01.2026 - 16:03
        Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar Ilgaz Dağı'nda eğlendi
        Kastamonu'da Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar, Ilgaz Dağı'nda gönüllerince bir gün geçirdi.

        Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü |tarafından Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünden hizmet alan çocuklar için Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'ne günübirlik gezi düzenlendi.

        Telesiyejle Ilgaz'ın zirvesine çıkarak bölgenin eşsiz manzarasını izleme fırsatı bulan çocuklar, doğayla iç içe karın ve Ilgaz'ın güzelliklerinin tadını çıkarıp kızakla kayarak güzel bir gün yaşadı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

