Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da karların erimesiyle oluşan "kar şelalesi" görsel şölen sunuyor

        ÖZGÜR ALANTOR/ÜNAL KESMEN - Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde, karın erimesiyle oluşan ve bölge halkının "kar şelalesi" adını verdiği şelale ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da karların erimesiyle oluşan "kar şelalesi" görsel şölen sunuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖZGÜR ALANTOR/ÜNAL KESMEN - Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde, karın erimesiyle oluşan ve bölge halkının “kar şelalesi” adını verdiği şelale ilgi görüyor.

        Şenpazar–Kastamonu kara yolunun Sıra köyü Valay mevkisinde, yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki kayadan süzülen su, güzel görüntüler oluşturuyor.

        Genellikle kış aylarında karların erimesiyle oluşan şelale, bahar aylarının sonlarına doğru suyun azalmasıyla kuruyor.

        Bölgeye gelen doğa fotoğrafçıları da yılın belirli dönemlerinde oluşan şelaleyi fotoğraflıyor.

        - Yaz aylarında tamamen kuruyor


        Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Kastamonu'nun her köşesinin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

        Şelaleyi çok beğendiğini dile getiren Keleş, "Bu şelale Kastamonu coğrafyasında, doğada sık sık karşılaştığımız, özellikle kışın yoğun kar yağışından sonra gördüğümüz şelalelerimizden biri. Yoğun kar yağışı ve ardından gelen sıcaklığın etkisiyle çok güzel akıyor. Yaz ayları gelince tamamen kesiliyor. Doğa fotoğrafçıları olarak böyle bir anı kaçırmamak için havanın biraz da olsa ısınmaya başladığı zamanlarda gelip çekim yaptık." dedi.

        Doğanın insanlara birbirinden farklı güzellikler sunduğunu vurgulayan Keleş, "Kar şelaleleri doğamıza renk katan en güzel doğa olaylarından biri. Su yaklaşık 12 metrelik yükseklikten düşüyor. Dron ile baktığımızda şelalenin ilerisinde başka şelaleler olduğunu görebiliyoruz. Kar suyunun yukarıda da şelaleler oluşturduğunu görüyoruz." diye konuştu.

        Sıra köyü sakinlerinden Şeref Güler ise şelalenin köy sakinleri tarafından da ziyaret edildiğini belirterek, "Köyümüzün girişindeki şelale, kış aylarında kar yağdığında su bollaştığında akar. Nisan-mayıs aylarında da kurur. Doğaseverler gelip fotoğraf çekiyor. Gelip geçenler görünce yanında duruyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Kastamonu'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Kastamonu'da yerel eylem gruplarına 38 milyon 168 bin 200 liralık destek
        Kastamonu'da yerel eylem gruplarına 38 milyon 168 bin 200 liralık destek
        Kastamonu'da çıkan çatı yangını itfaiye tarafından söndürüldü
        Kastamonu'da çıkan çatı yangını itfaiye tarafından söndürüldü
        Kastamonu'da yerel eylem guruplarına 33 milyon liralık hibe desteği
        Kastamonu'da yerel eylem guruplarına 33 milyon liralık hibe desteği
        Evinde uyuşturucu olduğunu söyleyip kendisini ihbar eden sanık tahliye edil...
        Evinde uyuşturucu olduğunu söyleyip kendisini ihbar eden sanık tahliye edil...
        Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar Ilgaz Dağı'nda eğlendi
        Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar Ilgaz Dağı'nda eğlendi