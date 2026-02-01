Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da, sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 18:50 Güncelleme: 01.02.2026 - 18:50
        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, 10,81 gram sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



