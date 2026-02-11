Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 14:04 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:04
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda yapılan çalışmada, 84,31 gram sentetik uyuşturucu, 67 sentetik ecza hapı, 4 parça halinde peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 2 cam düzenek, 2 şişe halinde toplam 200 mililitre aseton ile 21 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Uyuşturuculara ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

