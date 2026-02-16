Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da motosiklette uyuşturucuyla yakalanan 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

        Kastamonu'da motosiklette uyuşturucuyla yakalanan iki sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 19:25 Güncelleme: 16.02.2026 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da motosiklette uyuşturucuyla yakalanan 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da motosiklette uyuşturucuyla yakalanan iki sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu yargılanan sanıklar O.M. ve C.K. ile avukatları katıldı.

        Sanık O.M, savunmasında olay günü bankaya giderken yolda C.K. ile karşılaştığını öne sürerek, "C.K. çarşıya gideceğini söyledi. Ben de bırakmak istedim. C.K. ile tanışalı 3 gün olmuştu ve bir kere görüştük sadece. Polis ekipleri durdurdu, ben zaten kendim durdum. Motosiklet müşterinindi, plakası kapalıymış." ifadelerini kullandı.

        Üzerinde bulunan uyuşturucunun kendisine ait olmadığını savunan O.M, "Montumun cebinde daha önceden kalmış bir maddeyi unuttum. Diğerleri bana ait değil, C.K. cebime koydu. Daha önce kullandım ama pişmanım. Satıcılık yapmadım, ticaretini yapmadım." dedi.

        Üzerinden çıkan paranın kendi kazancı olduğunu ileri süren O.M, tahliyesini talep etti.

        Sanık C.K. ise O.M ile 7,5 ay önce tanıştıklarını savunarak, "Daha önce birlikte uyuşturucu madde içmişliğimiz oldu ama satış yapmadım. O gün çarşıya gidiyordum, beni bırakıyordu. Polis durdurdu. Üzerimde bir şey yoktu. Satıcı değilim, içiciyim. Kimseye madde satmadım. Tahliyemi talep ederim." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


        İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli trafik timleri, 7 Ağustos 2025’te Cumhuriyet Caddesi’nde plakasını okuyamadıkları motosikleti durdurmuş, yapılan kontrolde plakanın çamurla kapatıldığı tespit edilmişti. Zanlıların üzerinde ve motosiklette satışa hazır sentetik uyuşturucu ile kullanım aparatları ele geçirilmiş, gözaltına alınan O.M. ve C.K. tutuklanmıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu

        Benzer Haberler

        Motosiklette uyuşturucu maddeyle yakalanan sanıklar hakim karşısına çıktı
        Motosiklette uyuşturucu maddeyle yakalanan sanıklar hakim karşısına çıktı
        Müze gibi köy: Her duvarlarda tarihi tapınağın taşları var
        Müze gibi köy: Her duvarlarda tarihi tapınağın taşları var
        Kastamonu'da devlet desteği alan eski hükümlü kendi işini kurdu
        Kastamonu'da devlet desteği alan eski hükümlü kendi işini kurdu
        Vatandaşların bulduğu yaralı kuğu tedavi altına alındı
        Vatandaşların bulduğu yaralı kuğu tedavi altına alındı
        Ilgaz Dağı'na kayakseverler akın etti
        Ilgaz Dağı'na kayakseverler akın etti
        Kastamonulu kadınlar, özel gereksinimli bireyin babasının mevlidi için güç...
        Kastamonulu kadınlar, özel gereksinimli bireyin babasının mevlidi için güç...