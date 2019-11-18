Güven Kepçe, robot teknolojisine yatırıma başladı

Güven Kepçe Makine İç ve Dış Ticaret Şirketi, Güney Amerika pazarına girebilmek için başlattığı 20 milyon liralık yatırımın ardından robot teknolojisi içinde harekete geçti.

Türkiye’de olmayan bir sektörü kendi tasarım ve girişimleriyle hareketlendiren ve 2001 yılından itibaren ihracata başlayan Güven Kepçe Makine İç ve Dış Ticaret Şirketi, üreticileriyle rekabet edebilmek için 20 milyon liralık yatırım yapma kararı almıştı. Bunun ardından Güven Kepçe Makine İç ve Dış Ticaret Şirketi, son gelişmiş robot teknolojisine de yatırımlarına başladığını açıkladı.

Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili işadamı Murat Demir, “Üretimde Dünya piyasası ile rekabet edebilmek için teknoloji takip ederek kendinizi gelişim çağına ayak uydurma konumuna getirmeniz gerekiyor. İşte bu bağlamda firmamız Güven Kepçe olarak son gelişmiş Robot teknoloji yatırım startını vermiş bulunuyoruz. Kaliteli üretim ve Dünya ile rekabet edebilme aynı zamanda seri üretimi hayata geçirme, ihracatımıza katkı sağlamak için yatırım startını verdik.

Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Dünyanın en iyi ilk 5 kepçe üreticisinden birisi haline gelen Güven Kepçe, İstanbul’un ardından Kocaeli’ne kurduğu fabrikasıyla kapasitesini de arttırarak tamamen yerli tasarımı ile üretimini yaptığı uzaktan kumandalı kepçelerini Dünyaya pazarlamaya devam ediyor.

Kocaeli’nde kurduğu fabrikasının kapasitesini arttırmayı hedefleyen Kastamonulu firma, bu kapsamda 20 milyon liralık yatırım daha yapacak. Bu yatırımla birlikte Kastamonulu firma, Güney Amerika pazarına da açılmayı hedefliyor.

KASTAMONU 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

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