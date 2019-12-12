Hastanedeki tatbikat gerçeği aratmadı

Daday Devlet Hastanesinde UMKE, sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin desteği ile gerçeği aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastane yönetimi tarafından “Hastane Afet Planı” kapsamında Daday Devlet Hastanesi personeline verilen eğitimin ardından UMKE ve itfaiye ekiplerinin desteği ile tatbikat yapıldı. Acil durum alarmı ve anonslarla hastanede bulunanlar uyarılırken, senaryo gereği serviste meydana gelen yangında zehirlenenler itfaiye yardımıyla tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Çıkan yangın ise itfaiye ekipleri ve hastane personelinin koordineli çalışması sonucu söndürüldü. Tatbikatta ayrıca itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine yangın tüpü kullanımı ve yangın sırasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.

KASTAMONU 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:22

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