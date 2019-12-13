Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü, Daday ilçesini ziyaret etti

İstiklal Savaşı’nın kahramanlarından Dadaylı Miralay Halit Akmansü’nün torunu Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü, Daday’a gelerek vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya geldi.

Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksek Okulu tarafından “Dadaylı Miralay Halit Bey” adlı söyleyişiye ve yine üniversite yönetimi tarafından yapılan içinde Kurtuluş Savaşı ve Atatürk ile ilgili kitapların bulunduğu İstiklal Savaşı kitaplığının açılışına katılmak üzere Daday’a gelen Miralay Halit Akmansü’nün torunu Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü, burada üniversitenin düzenlediği programa katıldı.

Üniversite konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan Dadaylı Miralay Halit Akmansü kitabının yazarı emekli öğretmen Araştırmacı Yazar Halil Serdar Bıyıklı, Miralay Halit Akmansü’nün hayatını ve başarı öyküsünü anlattı.

Dadaylı Miralay Halit Akmansü’nün torunu Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü ise, dede toprağında olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, dedesinin mirasına sahip çıkan, dedesinin adının unutulmaması ve yaşatılması için çaba gösteren programı hazırlayan üniversite yönetimine teşekkür etti.

Teşekkür konuşmasını yapan Okul Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nadir Özdemir da, şunları kaydetti: “Biz bu topraklarda yetişen İstiklal mücadelemize büyük katkılar sağlamış, Dadaylı hemşerimiz Miralay Halit Akmansü’yü hem anlamak hem de anlatmak adına bu programı düzenledik. Buradan gençlere seslenmek isterim ki; tarihinizi, ecdadınızı iyi öğrenin hatırlayın yad edin. Biz bu gün burada Miralay Halit Akmansü’yü unutmadığımızı gösterdik. Ben tekrar yoğun programları içerisinde davetimizi kırmayarak bizleri onurlandıran Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü Bey Hocamıza ve Miralay Halit Akmansü ile ilgili araştırma yaparak bizlere ışık tutan özellikle çıkardığı kitap ile büyük katkılar sağlayan Halil Serdar Bıyıklı Bey’e ve siz değerli tüm katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

Akmansü, konuşmasının sonunda asker selamı verdi.

Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş ise, böyle bir programa katılmaktan ve Dadaylı Miralay Halit Akmansü gibi bir büyük komutanla aynı toprakta yaşıyor olmanın gururunu ve yine torunu olan Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü’yü dede toprağında görmekten büyük sevinç duyduğunu ifade etti.

Program sonunda katılımcı Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü ve Araştırmacı Yazar Halil Serdar Bıyıklı’ya, Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt ve Okul Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nadir Özdemir tarafından Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü, Daday’a plaket ve hediye takdimi yapıldı.

İstiklal Savaşı Kitaplığının adı “Miralay Halit Akmansü” olacak

Programın sonunda İstiklal Savaşı’nın kahramanlarından Dadaylı Miralay Halit Akmansü’nün torunu Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü tarafından İstiklal Savaşı kitaplığının açılışı yapıldı. Söyleyişi programının ardından okul binasının ikinci katında bulunan kitaplığın açılış kurdelesini Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Okul Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nadir Özdemir, Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü ve Araştırmacı Yazar Halil Serdar Bıyıklı birlikte kesti.

Açılışın ardından Okul Müdürü Özdemir, Kastamonu Üniversitesi tarafından kitaplığın adının “Dadaylı Miralay Halit Bey” olması yönünde girişimde bulunduğunu belirterek, davetlilere kitaplığı gezdirdi.

KASTAMONU 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:22

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