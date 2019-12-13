Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü, Daday ilçesini ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü, Daday ilçesini ziyaret etti

İHA

İstiklal Savaşı'nın kahramanlarından Dadaylı Miralay Halit Akmansü'nün torunu Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü, Daday'a gelerek vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü, Daday ilçesini ziyaret etti

İstiklal Savaşı’nın kahramanlarından Dadaylı Miralay Halit Akmansü’nün torunu Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü, Daday’a gelerek vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya geldi.
Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksek Okulu tarafından “Dadaylı Miralay Halit Bey” adlı söyleyişiye ve yine üniversite yönetimi tarafından yapılan içinde Kurtuluş Savaşı ve Atatürk ile ilgili kitapların bulunduğu İstiklal Savaşı kitaplığının açılışına katılmak üzere Daday’a gelen Miralay Halit Akmansü’nün torunu Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü, burada üniversitenin düzenlediği programa katıldı.
Üniversite konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan Dadaylı Miralay Halit Akmansü kitabının yazarı emekli öğretmen Araştırmacı Yazar Halil Serdar Bıyıklı, Miralay Halit Akmansü’nün hayatını ve başarı öyküsünü anlattı.
Dadaylı Miralay Halit Akmansü’nün torunu Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü ise, dede toprağında olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, dedesinin mirasına sahip çıkan, dedesinin adının unutulmaması ve yaşatılması için çaba gösteren programı hazırlayan üniversite yönetimine teşekkür etti.
Teşekkür konuşmasını yapan Okul Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nadir Özdemir da, şunları kaydetti: “Biz bu topraklarda yetişen İstiklal mücadelemize büyük katkılar sağlamış, Dadaylı hemşerimiz Miralay Halit Akmansü’yü hem anlamak hem de anlatmak adına bu programı düzenledik. Buradan gençlere seslenmek isterim ki; tarihinizi, ecdadınızı iyi öğrenin hatırlayın yad edin. Biz bu gün burada Miralay Halit Akmansü’yü unutmadığımızı gösterdik. Ben tekrar yoğun programları içerisinde davetimizi kırmayarak bizleri onurlandıran Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü Bey Hocamıza ve Miralay Halit Akmansü ile ilgili araştırma yaparak bizlere ışık tutan özellikle çıkardığı kitap ile büyük katkılar sağlayan Halil Serdar Bıyıklı Bey’e ve siz değerli tüm katılımcılara teşekkür ederim” dedi.
Akmansü, konuşmasının sonunda asker selamı verdi.
Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş ise, böyle bir programa katılmaktan ve Dadaylı Miralay Halit Akmansü gibi bir büyük komutanla aynı toprakta yaşıyor olmanın gururunu ve yine torunu olan Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü’yü dede toprağında görmekten büyük sevinç duyduğunu ifade etti.
Program sonunda katılımcı Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü ve Araştırmacı Yazar Halil Serdar Bıyıklı’ya, Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt ve Okul Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nadir Özdemir tarafından Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü, Daday’a plaket ve hediye takdimi yapıldı.
İstiklal Savaşı Kitaplığının adı “Miralay Halit Akmansü” olacak
Programın sonunda İstiklal Savaşı’nın kahramanlarından Dadaylı Miralay Halit Akmansü’nün torunu Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü tarafından İstiklal Savaşı kitaplığının açılışı yapıldı. Söyleyişi programının ardından okul binasının ikinci katında bulunan kitaplığın açılış kurdelesini Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Okul Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nadir Özdemir, Prof. Dr. Şefik Halit Akmansü ve Araştırmacı Yazar Halil Serdar Bıyıklı birlikte kesti.
Açılışın ardından Okul Müdürü Özdemir, Kastamonu Üniversitesi tarafından kitaplığın adının “Dadaylı Miralay Halit Bey” olması yönünde girişimde bulunduğunu belirterek, davetlilere kitaplığı gezdirdi.

KASTAMONU

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:55
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ongun Tekstil’den Taşköprü’ye yatırım sözü Ongun Tekstil Yönetim Kurulu’ndan Başkan Çatal’a ziyaret
YEREL HABERLER Ongun Tekstil’den Taşköprü’ye yatırım sözü Ongun ...
Tosya’da 8 okula kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Tosya’da 8 okula kütüphane açıldı
Plastik Üreticileri Derneğinden “Patiler Üşümesin” kampanyasına destek
YEREL HABERLER Plastik Üreticileri Derneğinden “Patiler Üşümesin” ...
Dev yayın balığı görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Dev yayın balığı görenleri şaşırttı
Cide Halk Kütüphanesine 4 bin kitap bağışlandı
YEREL HABERLER Cide Halk Kütüphanesine 4 bin kitap bağışlandı
Meslek Odalarından ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ uyarısı
YEREL HABERLER Meslek Odalarından ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ ...
Torununu hastaneye götürürken kaza yaptı: 3 ölü
YEREL HABERLER Torununu hastaneye götürürken kaza yaptı: 3 ölü
9 günde 6 kişiyi trafik kazasına kurban veren köyde yas
YEREL HABERLER 9 günde 6 kişiyi trafik kazasına kurban veren köyde ...
Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
Taşköprü sarımsağı İzmir'de tanıtıldı
YEREL HABERLER Taşköprü sarımsağı İzmir'de tanıtıldı
Kaymakam Pişkin, öğrencilerle kitap okudu
YEREL HABERLER Kaymakam Pişkin, öğrencilerle kitap okudu
TÜRSAB’tan Taşköprü çıkartması
YEREL HABERLER TÜRSAB’tan Taşköprü çıkartması
Hastanedeki tatbikat gerçeği aratmadı
YEREL HABERLER Hastanedeki tatbikat gerçeği aratmadı
Kastamonu'da yoğun sis kazaları beraberinde getirdi: 2 yaralı Yoldan çıkan otomobil 15 metre şarampole uçtu
YEREL HABERLER Kastamonu'da yoğun sis kazaları beraberinde getirdi: ...
Tosya Kaymakamı muhtarların sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Tosya Kaymakamı muhtarların sorunlarını dinledi
Belediye çalışanı yolda bulduğu 3 bin lirayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Belediye çalışanı yolda bulduğu 3 bin lirayı sahibine ...
Kastamonu'da feci kazada yaralanan şahıs Zonguldak’a sevk edildi
YEREL HABERLER Kastamonu'da feci kazada yaralanan şahıs Zonguldak’a ...
Kastamonu'da minibüs ve TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu'da minibüs ve TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Panelvan minibüs ile çakıl taşı yüklü kamyon çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı
YEREL HABERLER Panelvan minibüs ile çakıl taşı yüklü kamyon ...
Kastamonu'da gizli buzlanma kazaya yol açtı İlk belirlemelere göre 5 ölü ve çok sayıda yaralı var
YEREL HABERLER Kastamonu'da gizli buzlanma kazaya yol açtı İlk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X