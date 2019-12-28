Yoldan çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

KastamonuKarabük karayolunda kontrolden çıkan otomobil, evin bahçesine uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, KastamonuKarabük karayolu İstanbul’dan Sinop’a giden Yavuz Aygün (42) idaresindeki 34 BJY 087 plakalı otomobil, Araç ilçesine bağlı İğdir Köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü Yavuz Aygün ile Sevin Çelin (46) ve Ömer Aygün araç içerisinde sıkıştı. Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine gelen Araç Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyet ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Yaralılardan Ömer Aygün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar Yavuz Aygün ve Sevin Çelik ise Araç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrasında emniyet güçleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken, elektrik direğinin ise kırılması vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

KASTAMONU 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:30

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.