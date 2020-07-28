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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu sanıklarına hapis cezası

İHA

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan 2'sine hapis cezası verildi, 1 sanık ise beraat etti.

Uyuşturucu sanıklarına hapis cezası

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan 2’sine hapis cezası verildi, 1 sanık ise beraat etti.
Olay geçtiğimiz yıl Ekim ayında Kastamonu'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ile yakalanan F.Ç., Y.Ç. ve M.Ş., gözaltına alındı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından İnebolu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar, korona virüs nedeniyle Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.Ş.’ye ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile 25 bin TL idari para cezası, diğer tutuklu sanık F.Ç.'ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan sanık Y.Ç. ise, beraatine karar verilerek tahliye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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