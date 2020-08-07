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Kastamonu'da orman yangını

DHA

Kastamonu'da orman yangını


Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, ormanlık alanda yangın  çıktı. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmalarına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.
Yangın, öğleden sonra ilçeye bağlı Soğucak köyündeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, köylülerin de katıldığı çalışma ile yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere müdahale için bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2020-08-07 19:17:54

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