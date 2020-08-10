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449 yıllık Acem Hanı, "Gastronomi Merkezi" olacak Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu: “Hedefimiz UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına girmek”

İHA

449 yıllık Acem Hanı, "Gastronomi Merkezi" olacak Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu: “Hedefimiz UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına girmek”

Kastamonu Belediyesi tarafından 449 yıllık tarihe sahip Acem Hanı'nda kurulacak gastronomi merkezinde bölgenin yöresel lezzetler damakları tatlandıracak. Konuyla ilgili konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Amacımız UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehirleri arasına ilimizin ismini yazdırmak" dedi.
Kastamonu Belediyesi 449 yıllık tarihe sahip Acem Hanı'nı gastronomi merkezine dönüştürüyor. Çalışmaların Kastamonu Belediyesi tarafından çalışmaların sürdürüldüğü Acem Hanı Gastronomi Merkezi, KUZKA’nın ‘Fizibilite Destek Programı’ndan destek almaya hak kazandı. Restorasyon projesi Anıtlar Kurulu tarafından onaylanmış olan tarihi Acem Hanı Gastronomi Merkezi Kastamonu Belediyesi ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) arasında yapılan istişare toplantıları sonucunda ortak akıl ve iş birliğiyle hayata geçirilecek.
Kastamonu Belediyesi tarafından KUZKA’nın Fizibilite Destek Programına sunulan ve destek almaya hak kazanan Acem Hanı Gastronomi Merkezi Teknik ve Stratejik Planlaması Projesi’nin ihalesini kazanan firma ile sözleşme imzalandı. Önümüzdeki süreçte şehrin gastronomi arşivinde temel bir kaynak oluşturulacak ve merkezin işleyişinin rotasını belirleyecek fizibilite çalışması hızla ortaya konulacak. Bu çalışmayla eş güdümlü olarak Acem Hanı Gastronomi Merkezi’nin restorasyon projesinin başlatılarak hızla tamamlanması hedefleniyor. Tarihi Acem Hanı’nda gastronomi merkezi kurulmasına ilişkin Kastamonu Belediyesi tarafından başlatılacak bu kapsamlı çalışma, yöresel mutfak alt yapısını oluşturacağı gibi gastronomi turizminin canlanmasına da öncülük edecek. Türkiye’nin ilk gastronomi hanı olacak projenin sadece Kastamonu’ya değil, bölgeye ve ülkeye de değer katması hedefleniyor.
Kastamonu’nun tarihi, doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel mutfağının da ülkede çok önemli bir yere sahip olduğunu ve bu değeri ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Gastronomi turizminin ülkemiz genelindeki payı kayda değer seviyede. 800’ün üzerinde yöresel ürünü bulunan ilimizin bu paydan faydalanabilmesi adına çalışmalarımız sürüyor. Bir taraftan coğrafi işaretli ürün sayımız artıyor. Diğer taraftan Türkiye’nin ilk Gastronomi Hanı’nı hayata geçirmek için çalışmalar sürüyor. Tarihi Acem Hanı restorasyon projesi ve uzman raporları çıkartıldı. Bu hanı aslına uygun şekilde yapacağız. Fizibilite çalışmalarına başlandı. Hedeflerimize ulaşmak adına fizibilite çalışmasının çok önemli olduğunu düşüncesindeyim. Bizim bu yoldaki hedefimiz UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehirleri arasına ilimizin ismini yazdırmak. Uzun soluklu bir yola çıktık. Ortak akıl ve iş birliğiyle bu hedefe hep birlikte ulaşacağımız düşüncesindeyim. Kastamonu, Türkiye’nin kadim şehridir. Tarihi arşividir. Kahramanlık öyküsüdür. Bundan dolayı her ne yatırım yapılırsa yapılsın hak etmektedir. Her türlü övgüye layık bir şehirdir. Bu şehre hizmet etmek bir ayrıcalıktır. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize önemli projeler kazandıracağız. Gastronomi Han’dan inşallah onlardan biri olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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