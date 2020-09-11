Denizkonak Balıkçı Barınağına Şehit Onur Ensar Ayanoğlu adı verildi

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Denizkonak köyünde yapımı tamamlanan Denizkonak Balıkçı Barınağının adı değiştirildi. Balıkçı Barınağına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 15 Temmuz şehidi Onur Ensan Ayanoğlu’nun adı verildi.

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir’in girişimleri sonucunda Cide ilçesine bağlı Denizkonak köyünde yapımı tamamlanan Balıkçı Barınağının adı değiştirildi. 15 Temmuz’da şehit düşen Onur Ensan Ayanoğlu’nun isminin verilmesini teklif eden 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir’in talebini değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, talebi yerinde bulanarak Denizkonak Balıkçı Barınağının adını Şehit Onur Ensan Ayanoğlu Balıkçı Barınağı olarak değiştirdi.

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, soyla medya hesabından yaptığı açıklamada, Şehit Onur Ensan Ayanoğlu Balıkçı Barınağının Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında devir sözleşmesinin yapıldığını belirterek, “Şehit Onur Ensan Ayanoğlu Balıkçı Barınağı, DLH ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında devri yapılmıştır. Süreç devam ediyor, Tarım ve Orman Bakanlığı ile DenizkonakUğurluÇamaltı Su Ürünleri Kooperatifi ile devir sözleşmesi süresi başlamıştır. Daha önce bizzat Ulaştırma Bakanlığımıza teklif ettiğim 15 Temmuz şehidi kardeşimiz Onur Ensar Ayanoğlu Balıkçı Barınağı isminin verilmesi talebim Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu tarafından onaylanmış olup Balıkçı Barınağının ismi Şehit Onur Ensar Ayanoglu Balıkçı Barınağı olarak değiştirilmiştir. Emeklerimiz hasıl oldu, amacına ulaşan bir yatırımı kazandırmanın huzurunu yaşıyorum. Bu yatırımın ilimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Binali Yıldırım Bey olmak üzere bakanlarımıza hasılın emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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