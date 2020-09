GMG Kastamonuspor - Karacabey Belediyespor: 1-1 

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, (DHA)STAT: Gazi

HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Mikail Can (xx), Yusuf Susuz (xx)

GMG KASTAMONUSPOR: Sefa Mücahit (x) - Recep (x), Oğuzhan (xx), Metin Can (x), Harun (x), Mert (x), Faruk (xx), Hakkı Can (x), Özgür (x), Ali Can (x) (Dk. 86 Eren x), Ömer (x) (Dk. 61 Birkan x)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xx) - Hasan Güleryüz (xxx), Gökhan Erdol (xx), İlyas (xx), Abdullah (xx) (Dk. 74 Ömer x), Taşkın (xx), Gökhan Cingirt (xx), Onur (xx), Rasimcan (xx), Berk (xx) (Dk 75 Taşkın), Sadık (xx)

GOLLER: Dk. 70 Faruk (GMG Kastamonuspor) Dk. 37 Hasan Güleryüz (Karacabey Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 56 İlyas (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Recep, Mert, Faruk, Hakkı Can ( GMG Kastamonuspor) Berk (Karacabey Belediyespor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, kendi sahasında konuk ettiği Karacabey Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

37'nci dakikada Karacabey Belediyespor atağında Hasan ceza sahası sağ çaprazda kaleci Sefa'nın yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.

56'ncı dakikada ikili pozisyonda Karacabey Belediyespor'dan İlyas, Ömer´e sert girdi ve maçın hakemi tarafından kırmızı kart gördü.

70´nci dakikada GMG Kastamonuspor atağında Recep´in ceza sahasına gönderdiği topta, Faruk'un sert şutu ağlarla buluştu.

Karşılaşma 1-1 sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2020-09-21 18:11:14



