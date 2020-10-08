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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu Belediye meclisinden Azerbaycan’a destek

İHA

Kastamonu Belediye meclisinden Azerbaycan’a destek

Kastamonu Belediye meclisi toplantısında Azerbaycan bayrağı açılarak kardeş ülkeye destek verildi.
Kastamonu Belediye meclisi Ekim ayı 2. toplantısı dün akşam gerçekleştirildi. Meclis oturumunun açılışı öncesinde “Tek Millet, İki Devlet” ilkesinden yola çıkılarak, Ermenistan işgaline karşı kardeş ülke Azerbaycan’ın kahramanca mücadelesine destek amacıyla Azerbaycan Bayrağı açıldı. Mecliste söz alarak Dağlık Karabağ Bölgesi’ndeki işgale karşı verdikleri haklı davalarında Türk Milleti olarak Türkiye olarak her zaman Azerbaycan halkının yanında olduklarını ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu, “Karabağ’da mücadele eden bütün kardeşlerimize Cenabı Allah’tan güç kuvvet niyaz ediyoruz. Kılıçları keskin olsun. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Azerbaycan‘ın çok sıkıntılı günlerden gelip geçtiği dönemde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’den dinlemiştim; bir kızım olursa ismini Çilem Ay koyacağım demişti. 'Çilem' çile çekerek pişen anlamında 'Ay' da hem Türklüğün hem de İslam'ın sembolüdür. Görüyoruz ki yedi düvel bizim karşımızda. Bizim yanımızda olması gerekenler bile mevzubahis biz olduğumuzda ayak diriyorlar ya da karşımızda yer alıyorlar. Onun için Cenabı Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Küçücük problemlerle birbirimizi üzme kırma zamanı değil. Çünkü bunca yıldır hep dile getirdiğimiz 'Turan Eller' hem de her dem mazlumun yanında yer almış bir millet olmamız hasebiyle bütün dünyadaki mazlumların ve soydaşlarımızın hepsinin gözü bizim üzerimizde onun için Türkiye ne kadar güçlü olursa onlar da o kadar umutlarını daha kavi tutacaklar. Onun için bizim bir olmamız bizim bütün olmamız lazım diri kalmamız lazım. Cenabı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum Ebediyete intikal etmiş bütün Gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cenabı Allah ordularımızı muzaffer eylesin hem karada hem havada hem denizde inşallah biz de hem maddi hem manevi olarak onların yanındayız” dedi.
Kastamonu Belediyesi tarafından şehrin çeşitli bölgelerinde internet ihtiyacı olan öğrencilere ücretsiz hizmetin devam ettiğini dile getiren Başkan Vidinlioğlu, tablet kampanyası konusuna değinerek, “Evlatlarımıza, yavrularımıza tablet desteği için TEB ile görüşmelerimiz oldu. Birçok hayırsever iş adamlarımızdan gelen destekle de belli bir tablet sayısına ulaştık. Bu vesileyle diğer iş adamlarımıza da, hayırsever çevrelerine de kampanyaya destek olmaları için tekrar çağrıda bulunuyorum. Yavrularımız için bu salgın sürecinde olmazsa olmazı tabletler. Onun için hayırseverlerimizin yardımıyla alınan her bir tablet bir yavrumuzun, çocuğumuzun gülmesi demek. Bizim zaten şehrin çeşitli bölgelerinde bedava internet hizmetimiz vardı ve devam da ediyor. Bu bedava internet hizmetini yaygınlaştırabilirsek yavrularımız için çok yararlı olacağı düşüncesindeyim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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