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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisten karantinadaki çocuklara sürpriz hediyeler

İHA

Polisten karantinadaki çocuklara sürpriz hediyeler

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, karantinada olan veya sokağa çıkamayan çocukları evlerinde ziyaret ederek, sürpriz hediyeler verdi. Polisler, çocuklarla sohbet de ederek istek ve taleplerini dinledi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar evlerinde vakit geçirmeye çalışırken, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri yasağa uyarak evlerinde kalan çocukları ziyaret etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce başlatılan “Çocuklarımız için bir sürprizimiz var” projesi kapsamında polis ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde kapı kapı gezerek çocukları ziyaret etti. Polisler, ziyaret ettikleri çocuklara ayrıca çeşitli hediyeler vererek sevindirdi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Yasemin Acar, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında çocukların moral ve motivasyonunu artırmak istediklerini söyledi. Çocukların can sıkıntılarını gidermek için çeşitli hediyeler getirdiklerini söyleyen Acar, “Boyama kitabı, Şehit Şerife Bacı okuma kitabı, atkı, bere gibi küçük hediyeler verdik. Bundan önceki süreçte olduğu bundan sonraki süreçte de çocukların yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
Pandemiden dolayı sokağa çıkma kısıtlamalarından en çok çocukların etkilendiğini söyleyen Acar, “Çocuklarımız evlerde daha çok kalıp daha çok sıkıldılar. Bizler çocuklarımızı sinemaya, piknik gibi etkinliklere götürdük ama böyle etkinlikler yapamadık bir süredir. Çeşitli aktivitelerde spor faaliyetlerinde bulunmuştuk daha önce ama bu süreçten dolayı bu etkinliklerimize ara vermek zorunda kaldık. Bu yüzden de en çok çocuklarımız etkilendi. Bizlerde çocuklarımıza küçük hediyeler takdim etmek istedik. Evlerde kaldıkları sürece sıkılmalarını biraz olsun azaltmak istedik. Motivasyonlarını ve morallerini yükseltmek istedik. Bu süreçte çocuklarımızın daha çok desteğe var, bizlerde bunu yapmak istedik” diye konuştu.
Furkan Bozaklı ise, sokağa çıkma kısıtlamasında sıkıldığını anlatarak, “Sokağa çıkamadık. Top oynayamadık. Bisiklete binemedik. Evde canımız sıkılıyordu. Canlı derslere de pek katılamadık. Ben pek bir şey anlayamıyordum. Polis ağabeylerimiz sağ olsun bizlere gelmiş ziyarette bulunmuş. Çeşitli hediyeler getirmişler. Ben polis ağabeylerimi çok seviyorum. Bende polis olup inşallah bu şekilde çocuklara ve arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum” şeklinde konuştu.
Esentepe Mahallesi Muhtarı Recai Karandı, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleriyle öğrencileri ziyaret ettiklerini belirtti. Polis ekiplerine teşekkür eden Karandı, “Polis ekibimiz muhtarlığımıza geldiler. Pandemi sürecinde çocukların evden çıkamamaları nedeniyle onlara hediye getirdiklerini söylediler. Bizler de polis ekiplerimize yardımcı olduk. Polis ekibimizle birlikte çocuklarımızın evlerini gezdik. Ekiplerimiz hediyelerini verdi biz de çocuklarımıza çikolata verdik” dedi.
Ana sınıfı öğrencilerine boyama kitabı, ilkokul öğrencilerine de Şehit Şerife Bacı romanı ve kitap seti hediye eden ekipler, kısıtlama süresi boyunca toplamda 3 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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