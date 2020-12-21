Bozkurt PTT Şubesi, korona virüs nedeniyle 10 gün kapatıldı

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Bozkurt PTT Şubesi, çalışanlarında Covid19 pandemisi çıkması üzerine korona virüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle kapatıldı.

Bozkurt PTT Şubesi, çalışanlarında Covid19 virüsü tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı. Bozkurt PTT Şubesi, geçici olarak kapatılarak çalışanlarının da evlerinde 10 gün karantinaya alındığı öğrenildi.

PTT şubesinin kapısına “Şubemiz Covid19 sebebi ile 21.12.2020 tarihi itibari ile 10 gün süreyle geçici olarak kapatılmıştır” şeklinde yazı asıldı.

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