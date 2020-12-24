Vakaların artış gösterdiği köy karantinaya alındı

Kastamonu’da merkeze bağlı Çıban köyü korona virüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Kastamonu Valiliği, Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince il merkezine bağlı Çıban köyünde korona virüs (Kovid19) salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla 10 gün süreyle karantinaya alındığını ve köye giriş çıkışlara izin verilmeyeceğini açıkladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.