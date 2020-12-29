Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

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KastamonuTaşköprü karayolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinden Taşköprü istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BS 3645 plakalı Renault marka otomobil, KastamonuTaşköprü karayolu Çayırcık köyü mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

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