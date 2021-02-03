Oto hırsızı güvenlik kamerasına takıldı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 3 farklı araca giren bir oto hırsızı, yakındaki bir sitenin güvenlik kamerasına takıldı.

Alınan bilgiye göre, Taşköprü merkez Bahçelievler Mahallesi'nde park halinde bulunan 2 kamyon ve 1 iş makinesinin kapısını açarak içine giren şahıs, yakındaki bir sitenin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kimliği bilinmeyen şahıs gece saat 01.30 civarında koyu renkli bir otomobille olayın yaşandığı yere geldi. Aracını park halindeki bir kamyonun arkasına park eden şahıs, önce yakındaki kamyona, sonra park halinde bulunan başka bir kamyona ve en son olarak da bir iş makinesinin kapısını açarak içine giriyor. Bir süre araçların içerisinde kalan hırsız daha sonra geldiği otomobille olay yerinden ayrıldı. Araç sahiplerinin ifadelerine göre hırsız araçlardan 1 adet oto teyp, 1 adet takım çantası ve araçlardan birine ait ruhsatnameyi aldı.

Taşköprü Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili tahkikat başlattı.

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