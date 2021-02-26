Tartıştığı kuzenini baltayla öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tartıştığı kuzenini baltayla öldürdü

İHA

Kastamonu'da bir kişi tartıştığı kuzenini kafasına baltayla vurarak öldürdü.

Tartıştığı kuzenini baltayla öldürdü

Kastamonu’da bir kişi tartıştığı kuzenini kafasına baltayla vurarak öldürdü.
Olay, Kastamonu’nun merkeze bağlı Karaçomak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaçomak köyü mevkiinde karşılaşan 24 yaşlarındaki iki kuzen Emrah Ç. ile Hakan Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah Ç, eline geçirdiği baltayla kuzeni Hakan Ç.’nin kafasına vurdu. Başına birkaç balta darbesi alan Hakan Ç. kanlar içinde yere yığıldı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hakan Ç., olay yerinde hayatını kaybetti. Hakan Ç.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin arından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Emrah Ç. ise, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Emrah Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Firmaların aradıkları eleman, Mesleki Eğitim projesiyle karşılanacak
YEREL HABERLER Firmaların aradıkları eleman, Mesleki Eğitim ...
Dereye düşen karacayı kepçe operatörü kurtardı
YEREL HABERLER Dereye düşen karacayı kepçe operatörü kurtardı
Kastamonu’da üç katlı ahşap ev küle döndü
YEREL HABERLER Kastamonu’da üç katlı ahşap ev küle döndü
GMG Kastamonuspor-Elazığspor: 2-0  
YEREL HABERLER GMG Kastamonuspor-Elazığspor: 2-0  
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
DEAŞ ile ilgili paylaşımlar yapan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER DEAŞ ile ilgili paylaşımlar yapan şahıs tutuklandı
KATSO’dan vatandaşa ‘yerel esnaftan alışveriş yapın’ çağrısı
YEREL HABERLER KATSO’dan vatandaşa ‘yerel esnaftan alışveriş yapın’ ...
Kaymakam Pişkin, korona virüs aşısı oldu
YEREL HABERLER Kaymakam Pişkin, korona virüs aşısı oldu