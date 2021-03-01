Kastamonu'da yeğenini istismar eden hırdavatçı tutuklandı

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KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, kendisine çıraklık yapan erkek yeğeni K.U.'ya (16) cinsel istismarda bulunduğu belirlenen esnaf E.D., tutuklandı.

Olay, ilçe merkezindeki E.D.'ye ait hırdavatçı dükkanında meydana geldi. Eniştesinin yanında çalışan K.U., akşam eve döndüğünde babasına eniştesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine olayın polise bildirilmesiyla E.D., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan E.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu KASTAMONU, (DHA)

2021-03-01 21:27:05



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