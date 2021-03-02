Öğretmenler çocukları ‘Anadolu masalları’ ile buluşturuyor Kastamonu masal öğretmenleri, 4 bin 268 öğrenciyi masallarda buluşturdu

Kastamonu'da masal öğretmenleri, yaptıkları etkinlikte 4 bin 268 öğrenciyi Anadolu masallarıyla buluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, çocukları Anadolu kültürünü yansıtan masallarla buluşturmak için ‘Anadolu Masalları Projesi’ni başlattı. Proje kapsamında akademisyenlerce seçilen 80 Anadolu masalı, güzel sanatlar liseleri öğrencileri tarafından resimlenirken, yıl sonuna kadar 15 bin öğretmene ‘Masal Anlatıcılığı’ eğitimi verilmesi planlanıyor. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun ortaklığıyla hayata geçirilen Anadolu Masalları Projesi, çocukları kendi kültürel kodları taşıyan, onlara farklı evrenlerin kapısını aralayan ve hayal güçlerini geliştiren Anadolu masalları ile tanıştırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında oluşturulan akademik heyet, önce en sevilen Anadolu masallarını derledi, ardından derlenen masallar uzman akademisyenlerce incelendi ve seçilen 80 masal çocukların seviyesine uygun şekilde yeniden düzenlendi. Sonraki aşamada Anadolu Masalları, Güzel Sanatlar Liseleri öğrencileri tarafından resimlendi. Öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan sergi de tanıtım toplantısı ile birlikte hizmete açıldı.

Kastamonu Masal Öğretmenleri gurubundan yapılan açıklamada, Şubat ayında yapılan etkinlikte 4 bin 268 öğrenciye 88 öğretmen tarafından masal anlatıldığı belirtildi. Çocuklara unutulmaya yüz tutmuş kendi kültürlerini hatırlatan masalların anlatıldığının ifade edildiği açıklamada, önümüzdeki günlerde Kastamonu’da masal evinin oluşturulacağı ve açılışa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katılmasının beklendiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Anadolu Masalları Projesi’ne destek veren öğretmenlere Anadolu masallarını yeni kuşaklara aktardıkları için teşekkür edildi.

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