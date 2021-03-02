Öğretmenler çocukları ‘Anadolu masalları’ ile buluşturuyor Kastamonu masal öğretmenleri, 4 bin 268 öğrenciyi masallarda buluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmenler çocukları ‘Anadolu masalları’ ile buluşturuyor Kastamonu masal öğretmenleri, 4 bin 268 öğrenciyi masallarda buluşturdu

İHA

Öğretmenler çocukları ‘Anadolu masalları’ ile buluşturuyor Kastamonu masal öğretmenleri, 4 bin 268 öğrenciyi masallarda buluşturdu

Kastamonu'da masal öğretmenleri, yaptıkları etkinlikte 4 bin 268 öğrenciyi Anadolu masallarıyla buluşturdu.
Milli Eğitim Bakanlığı, çocukları Anadolu kültürünü yansıtan masallarla buluşturmak için ‘Anadolu Masalları Projesi’ni başlattı. Proje kapsamında akademisyenlerce seçilen 80 Anadolu masalı, güzel sanatlar liseleri öğrencileri tarafından resimlenirken, yıl sonuna kadar 15 bin öğretmene ‘Masal Anlatıcılığı’ eğitimi verilmesi planlanıyor. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun ortaklığıyla hayata geçirilen Anadolu Masalları Projesi, çocukları kendi kültürel kodları taşıyan, onlara farklı evrenlerin kapısını aralayan ve hayal güçlerini geliştiren Anadolu masalları ile tanıştırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında oluşturulan akademik heyet, önce en sevilen Anadolu masallarını derledi, ardından derlenen masallar uzman akademisyenlerce incelendi ve seçilen 80 masal çocukların seviyesine uygun şekilde yeniden düzenlendi. Sonraki aşamada Anadolu Masalları, Güzel Sanatlar Liseleri öğrencileri tarafından resimlendi. Öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan sergi de tanıtım toplantısı ile birlikte hizmete açıldı.
Kastamonu Masal Öğretmenleri gurubundan yapılan açıklamada, Şubat ayında yapılan etkinlikte 4 bin 268 öğrenciye 88 öğretmen tarafından masal anlatıldığı belirtildi. Çocuklara unutulmaya yüz tutmuş kendi kültürlerini hatırlatan masalların anlatıldığının ifade edildiği açıklamada, önümüzdeki günlerde Kastamonu’da masal evinin oluşturulacağı ve açılışa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katılmasının beklendiği kaydedildi.
Ayrıca açıklamada, Anadolu Masalları Projesi’ne destek veren öğretmenlere Anadolu masallarını yeni kuşaklara aktardıkları için teşekkür edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2 metrelik kar 150 serayı yerle bir etti Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı, birçok serayı kullanılamaz hale getirdi
YEREL HABERLER 2 metrelik kar 150 serayı yerle bir etti Kastamonu'da ...
Vaka sayıları azalınca kaymakam vatandaşı maske dağıtarak uyardı
YEREL HABERLER Vaka sayıları azalınca kaymakam vatandaşı maske ...
Çok sayıda virüs vakası görülen fabrika karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çok sayıda virüs vakası görülen fabrika karantinaya ...
Kastamonu'da yeğenini istismar eden hırdavatçı tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da yeğenini istismar eden hırdavatçı ...
Başkan Vidinlioğlu, “Kastamonu’da atıklarında sadece yüzde 2’sini geri dönüştürebiliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu, “Kastamonu’da atıklarında sadece ...
Tosya yarı olimpik yüzme havuzun temeli atıldı
YEREL HABERLER Tosya yarı olimpik yüzme havuzun temeli atıldı
İhtiyaç sahibi 300 öğrenciye tabletlerine kavuştu
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi 300 öğrenciye tabletlerine kavuştu
Kastamonu'da bahar temizliği başladı
YEREL HABERLER Kastamonu'da bahar temizliği başladı
Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı
Gıda sektörünün vazgeçilmezi defne için yatırımcı aranıyor
YEREL HABERLER Gıda sektörünün vazgeçilmezi defne için yatırımcı ...
Hırsızlık yaptığı evi ateşe veren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık yaptığı evi ateşe veren zanlı tutuklandı