Kastamonu’da arıcılık kursu yoğun ilgi görüyor

Bozkurt Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan aracılık kursu vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Bozkurt Halk Eğitim Merkezince geçtiğimiz ay açılan aracılık kursunda ilk kursiyerler belgelerini alırken, yoğun ilgi nedeniyle yıl içinde 3 kez daha aracılık kursu açılması kararlaştırıldı.

Açılması planlanan kurs ile ilgili bilgi veren Bozkurt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Demirezen, “Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim” Sloganıyla açtığımız kurslarımızdan biri olan arıcılık kursuna yoğun bir şekilde talep var. Arıcılık kursu yöremizde üretilen kestane balı için, yöresel özelliklerin ve yöresel arıcılığın öğrenilmesi açısından önemli kurslarımızdan biri. Usta öğreticimiz Nedim Başaran tarafından verilen arıcılık kursuna bu yıl komşu ilçelerden de katılımlar arttı. Arıcılık kursunu Covid19 pandemisi nedeniyle 100 kişilik salonda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek 30 kişilik gruplar halinde gerçekleştiriyoruz” dedi.

Yapılan başvurular nedeni ile 3 kurs daha açacaklarını belirten Demirezen, “Birinci grup kursiyerler 72 saatlik arıcılık kurslarını bitirerek sertifikalarını almaya hak kazandılar. Merkezimize yapılan başvuru sayısı dikkate alındığında, en az 3 grup daha kurs açılmasını planlamaktayız” diye konuştu.

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