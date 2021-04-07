Vali eşi Çakır'dan su tasarrufu vurgusu

Kastamonu Valiliği tarafından başlatılan ve Vali Avni Çakır’ın eşi Bahar Çakır’ın koordinesinde yürütülen “Kastamonu Suyunu Koru” platformunun ‘Suyuna Sahip Çık Kastamonu’ projesi Cide ve Şenpazar ilçelerinde de devam ediyor.

Su tasarrufu konusunda toplumda bilinç oluşturmak amacıyla başlatılan proje kapsamında Cide ve Şenpazar ilçelerinde özellikle kadınlara yönelik toplantı düzenlendi. Öğretmenler, kamu kurumlarında çalışan kadınlar, ev hanımları gibi ilçede bulunan kadınların katıldığı toplantıda projenin detayları ile suyun önemi anlatıldı. Kastamonu’da il genelinde başlattıkları farkındalık çalışmalarını Cide ve Şenpazar’da devam ettirdiklerini söyleyen Vali Avni Çakır’ın eşi Bahar Çakır, “Bu noktada öne çıkan ve bugün yapılan araştırmalarla ön görülen ciddi bir sorunumuz daha var ki o da yeterli ve temiz su kaynaklarımızın azaldığıdır. Pandemiyi tahmin edemezdik ama su kaynaklarımızın azaldığını ve yakın gelecekte su sıkıntısı yaşayabileceğimizi biliyoruz. Geç olmadan bu konuda tedbirler almamız gerekiyor” dedi.

Susuzluğun daha büyük salgın hastalıkların sebebi olabileceğini kaydeden Bahar Çakır, “Su, paha biçilemeyen, yerine başka bir şeyi koyamayacağımız, hayatımızın en önemli unsurudur. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesi temiz ve yeterli su arzına bağlıdır. Susuzluk daha büyük salgın hastalıkların sebebi olur. Küresel ısınma, değişen iklim koşulları, pandemi sebebiyle artan su tüketimi, yeraltı sularının kirlenmesi ve bilinçsiz kullanım sebebiyle su kaynaklarımız azalıyor. Kastamonu merkezde başlattığımız suyumuzun korunmasıyla ilgili farkındalık çalışmalarımızı ilçelerimizde de sürdürüyoruz. Musluklarımızdan su akmaya devam ettiği sürece olayın önemini anlayamayacağımız, belki ama inanın durum ciddi. Bizler de evlerimizde, bahçelerimizde, iş yerlerimizde, tükettiğimiz suyu boşa akıtmadan kaçınıp, basit ama etkili önlemler alabiliriz" diye konuştu.

Suyun gelecek bilinçli tüketilerek gelecek nesillere bırakılabilmesi için şimdiden duyarlı olunması gerektiğine işaret eden Bahar Çakır, “Benim, bizlerden ricam bu basit önlemleri uygulamamız ve bugün burada dinlediklerinizi çevrenize de anlatarak suyumuzun korunmasına destek olmanız. Çünkü bizden sonraki nesillere bırakacağımız en önemli miras sudur" ifadelerini kullandı.

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