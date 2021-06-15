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Kastamonu’nun Daday ilçesinde bisikletiyle evine giderken otomobilin çarptığı şahıs ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Daday’da Merkez Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde çarşıdan ekmek alarak bisikleti ile evine gitmeyen isteyen Zahit Y.’ye, Salim S. idaresindeki 37 BF 801 plakalı Fiat marka otomobil çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yolda savrulan ve ağır yaralanan Zahit Y., kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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