Tosya’da yerli ürünler pazara indi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya’da yerli ürünler pazara indi

İHA

Tosya’da yerli ürünler pazara indi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yerli tarım ürünleri halk pazarlarındaki tezgahlarda yerini almaya başladı.
İlçenin köylerinde yetiştirilen domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak, dereotu gibi sebzeler pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. İlçede pazartesi günleri kurulan halk pazarında satışa sunulan yerel ürünler ilçe halkından yoğun talep görürken, köylerde üretilen köy yumurtası da yine beğeni toplayan ürünler arasında yer alıyor. İlçenin Büyük Kızılca Köyünde çiftçilik yapan Erol Kara, ürünleri kendi tarlalarında yetiştirdiklerinin altını çizerek, "Domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak gibi ürünleri kendi tarlamızda yetiştiriyoruz. Bunlar bizim yerel ürünlerimiz. Sezon başladı, şimdi ürünlerimizi halk pazarında ilçe halkımızın beğenisine sunuyoruz. Ürünlerimiz yerel olup, halkımız tarafından bilindiği için ilgi görüyor. Kendi topraklarımızda doğal gübre kullanarak ürettiğimiz ürünlerimizin lezzeti kullanıcılar tarafından takdir edilmektedir. Halk pazarında satışa sunduğumuz sebzelerle birlikte köyümüzde ürettiğimiz köy yumurtasını da satışa sunuyoruz. Tarım ürünleri yanında kendi üretimimiz olan hayvansal ürünler de tezgahlarda büyük beğeni topluyor. Pandemi tedbirleri altında kurulan halk pazarında satışa sunulan yöresel ürünler yoğun talep görüyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Tosya’da toptan vişne alımları başladı
YEREL HABERLER Tosya’da toptan vişne alımları başladı
Örgüte finansal destek sağlayan DEAŞ üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Örgüte finansal destek sağlayan DEAŞ üyesi yakalandı
Kastamonu’da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kastamonu’da bir mahalle karantinaya alındı
Daday’da kadınlar mikro kredi ile iş sahibi olacak
YEREL HABERLER Daday’da kadınlar mikro kredi ile iş sahibi olacak
Kaymakam Pişkin, asfalt çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Pişkin, asfalt çalışmalarını inceledi
Kastamonu Belediyesi bayram hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi bayram hazırlıklarını sürdürüyor
Barakada yaşayan vatandaş, bir lokma ekmeğini 36 kedi ile paylaşıyor Evinde yiyecek ekmeği yok, kedilerine sosisle bakıyor
YEREL HABERLER Barakada yaşayan vatandaş, bir lokma ekmeğini 36 kedi ...
Fındıkoğlu, "Bir olduğumuz sürece dünya markası ürünler çıkartacağız"
YEREL HABERLER Fındıkoğlu, "Bir olduğumuz sürece dünya markası ...
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yeni doğan buzağılar görenleri şoke etti Buzağılardan birinin 2 ay, diğerinin de 1 gün önce anne karnında öldüğü belirlendi Veteriner hekim Muhammed Coduroğlu: "Meslek hayatımda ilk kez karşılaştığım bir durum oldu"
YEREL HABERLER Yeni doğan buzağılar görenleri şoke etti Buzağılardan ...