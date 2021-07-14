Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 Yaralı

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KastamonuAğlı karayolu üzerinde yoldan çıkan otomobilin şarampolde takla atması neticesinde meydana gelen kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun SeydilerAğlı karayolu üzerinde Şalgam köyü mevkiinde 56 yaşındaki F.K. idaresinde 34 VM 8336 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Ağaçlara takılarak duran otomobilin sürücüsü F.K. ile araçta yolcu olarak bulunan 59 yaşındaki H.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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