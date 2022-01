Başkan Vidinlioğlu, evi yanan aileyi ziyaret etti

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Eşen köyünde evi yanan aileyi ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, merkez ilçeye bağlı Eşen köyünde evi yanan Fatih Sarımehmetoğlu ile ailesini ziyaret etti. Aile ile bir süre sohbet eden Başkan Vidinlioğlu, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Ailenin istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Vidinlioğlu, “Eşen köyümüzde Fatih Sarımehmetoğlu’na ait evde çıkan yangın ekiplerimizin de hızlı müdahalesi ile şükür ki can kaybı yaşanmadan kontrol altına alınmıştı. Bugün de yine Eşen Köyümüzü ziyaret ederek Fatih Sarımehmetoğlu kardeşimizin yanında olduk. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamış olması. Fatih kardeşimize de ifade ettiğim gibi geri kalan her şey için biz buradayız, bir telefon kadar uzaktayız. Tekrar Fatih Sarımehmetoğlu ve ailesi başta olmak üzere tüm köyümüze geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.