Anneannesi ile yaşayan Devlethan'a bayramlık sürprizi

Kastamonu’da 2 sene önce annesini kaybeden, babası tarafından da terk edilen ve 76 yaşındaki anneannesi tarafından sahip çıkılan 13 yaşındaki Devlethan Nuri Yılmaz'ı Kurban Bayramı öncesinde Genç Kızılay gönüllüleri sevindirdi. Anneannesinin maddi imkansızlık sebebiyle bayramlık alamadığı küçük çocuğa ekipler tarafından bayramlık kıyafet alındı, anneannesinin de evi temizlendi.

Kastamonu Genç Kızılay gönüllüleri, Kurban Bayramı öncesinde oluşturdukları ekiplerle birlikte tek başına yaşam mücadelesi veren yaşlı ve çocukların elinden tutuyor, yalnızlıklarını paylaşıyor, temizliklerini ve alışverişlerini yaparak ihtiyaçlarına cevap veriyor. Ekipler, daha önceden tespit ettikleri ailelerin evlerini tek tek ziyaret ederek temizlik ve alışveriş ihtiyaçlarına cevap veriyor, yalnızlıklarını paylaşıyor. Genç Kızılay ekipleri, Aktekke Mahallesi’nde torunu ile birlikte yaşayan 76 yaşındaki Şerif Karandı'nın evine konuk oldu. Ekipler, 2 yıl önce kanser sebebi ile annesini kaybeden ve babası tarafından terk edilen 13 yaşındaki Devlethan Nuri Yılmaz ile yaşayan Şerif Karandı'nın ve torununun yüzünü güldürdü. 7 kişilik Kızılay ekibi, Devlethan ve anneannesi için bayramlık kıyafetler aldı ve gıda yardımında bulundu. Daha sonra Genç Kızılay ekipleri, yaşlı kadının evinde bayram temizliği yaptı. Ekipleri karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı kadın, Kızılay gönüllülerine teşekkür ederek, tek düşüncesinin torunu olduğunu kaydetti.



“Torunumla birlikte yaşıyoruz”

Torunuyla birlikte yaşadığını söyleyen Şerif Karandı, “Bugün kızlarım geldi evime, bana iş yaptılar. Çok memnun oldum geldiklerinden ötürü. Oğlumla birlikte ikimiz burada yaşıyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Oğlumun annesi yok, vefat etti. Ben torunuma bakıyorum. Babası bakmıyor, 4 çocuklu bir kadın aldı, ona bakıyor. Oğluna da daha bir simit getirmiş değil. Ben daha ne kadar bilemiyorum, Allah bana biraz daha yardım ederse oğluma bakacağım. Yardım etmez de ölürsem sonu nasıl olur bilemiyorum” dedi.



“Genç Kızılay’ımız her zaman yaşlılarımızın yanında”

Genç Kızılay’ın her zaman yaşlıların yanında olduğunu söyleyen Kastamonu Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Beyza Nur Baykalı ise, “Kastamonu Genç Kızılay olarak bizim düşüncemiz kimse yalnız değildir. Biz bu düşünce doğrultusunda yaşlı teyzelerimizi, yaşlı amcalarımızı, yalnız kalanları, anneler ya da balar gününde ya da özel günlerde, bugün olduğu gibi arefe gününde gidip evlerinde ziyaret ediyoruz. Onlarla vakit geçiriyoruz, bir ihtiyaçları var ise karşılıyoruz. Gıda yardımında bulunuyoruz. Bizden istediği herhangi bir şey varsa bunları karşılıyoruz. Bugün yine annesi vefat etmiş, anneannesiyle yaşayan ailemizin evine geldik. Burada vakit geçirip sohbet ediyoruz. Şu anda Türkiye’de annelerimizin yaptığı bayram temizliğini yapıyoruz. Maksadımız ailemizin yalnız olmadığını hissettirmek. Kızıla'ımızın her zaman yaşlılarımızın yanında olduğunu göstermek. Bu doğrultuda bugün burada buna yönelik etkinliğimizi yapıyoruz” diye konuştu.



“Maddi bir beklentimiz yok, manevi olarak bu yaptıklarımız bizlere doyum sağlıyor”

21 yaşındaki Baykalı, “Benimle aynı yaşıtta olan arkadaşlarımız, şu anda farkı yerlerde farklı şekilde vakitlerini değerlendiriyor olabilirler, gençliklerini, zamanlarını vakitlerini ama biz Genç Kızılay olarak bu duygu ve düşünceyle yalnızların yanında, yaşlılarımızın yanında, öksüz ve yetimin yanında olma düşüncesini çok benimsedik. Türk gençlerinin aslında bizler bu doğrultuda ilerlemesini istiyoruz. Gelecek nesillerin bu doğrultuda ülkemizi yükseltmesini istiyoruz. Onun için zaman zaman bizler, yalnız kalan yaşlılarımıza vakitlerimizi ayırmaya gayret ediyoruz. Bu şekilde burada insanların hayatına dokunmak, insanların yaralarını sarmak, keza Bozkurt’ta da geçen yıl bu doğrultuda çok fazla bulunduk, bu yıl da bu görevimize halen devam ediyoruz. Bu aslında bizlere maddi bir şey vermiyor, manevi olarak bizlere doyum sağlıyor. Yani bir insana iyilik yapmak parayla satın alınabilecek bir şey değil. Siz, o iyiliği yaptığınız zaman size Allah razı olsun, teşekkür ederiz, iyi ki varsın demesi ya da gözünden yaş süzülürken içten size gülümsemesi her şeye bedel. Gerektiğinde 23 gün uyumak istemiyoruz ama çektiğimiz bazen çileye değiyor” şeklinde konuştu.



“Anneannem bayramlık alamamıştı, çok mutlu oldum bayramlık alındığı için”

13 yaşındaki Devlethan Nuri Yılmaz da, şöyle konuştu:

“Burada anneannem ile birlikte yaşıyorum. Buradaki ablalarım bana Kurban Bayramı için bayramlık getirdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum, çok sevindim, buradan tüm Genç Kızılay’a kalplerimi yolluyorum. Anneannemin maddi durumu olmadığı için bazen bayramlık alıyordu, bazen alamıyordu. Sağ olsun bu yıl ablalarım bana bayramlık getirdiler. Beni çok mutlu ettiler. Ben, şu anda 13 yaşındayım, ben de büyüyünce Genç Kızılay ekibi gibi insanlara yardım etmek için bu ekibe katılacağım.”

