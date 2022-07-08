Anneannesi ile yaşayan Devlethan'a bayramlık sürprizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anneannesi ile yaşayan Devlethan'a bayramlık sürprizi

İHA

Anneannesi ile yaşayan Devlethan'a bayramlık sürprizi

Kastamonu’da 2 sene önce annesini kaybeden, babası tarafından da terk edilen ve 76 yaşındaki anneannesi tarafından sahip çıkılan 13 yaşındaki Devlethan Nuri Yılmaz'ı Kurban Bayramı öncesinde Genç Kızılay gönüllüleri sevindirdi. Anneannesinin maddi imkansızlık sebebiyle bayramlık alamadığı küçük çocuğa ekipler tarafından bayramlık kıyafet alındı, anneannesinin de evi temizlendi.
Kastamonu Genç Kızılay gönüllüleri, Kurban Bayramı öncesinde oluşturdukları ekiplerle birlikte tek başına yaşam mücadelesi veren yaşlı ve çocukların elinden tutuyor, yalnızlıklarını paylaşıyor, temizliklerini ve alışverişlerini yaparak ihtiyaçlarına cevap veriyor. Ekipler, daha önceden tespit ettikleri ailelerin evlerini tek tek ziyaret ederek temizlik ve alışveriş ihtiyaçlarına cevap veriyor, yalnızlıklarını paylaşıyor. Genç Kızılay ekipleri, Aktekke Mahallesi’nde torunu ile birlikte yaşayan 76 yaşındaki Şerif Karandı'nın evine konuk oldu. Ekipler, 2 yıl önce kanser sebebi ile annesini kaybeden ve babası tarafından terk edilen 13 yaşındaki Devlethan Nuri Yılmaz ile yaşayan Şerif Karandı'nın ve torununun yüzünü güldürdü. 7 kişilik Kızılay ekibi, Devlethan ve anneannesi için bayramlık kıyafetler aldı ve gıda yardımında bulundu. Daha sonra Genç Kızılay ekipleri, yaşlı kadının evinde bayram temizliği yaptı. Ekipleri karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı kadın, Kızılay gönüllülerine teşekkür ederek, tek düşüncesinin torunu olduğunu kaydetti.

“Torunumla birlikte yaşıyoruz”
Torunuyla birlikte yaşadığını söyleyen Şerif Karandı, “Bugün kızlarım geldi evime, bana iş yaptılar. Çok memnun oldum geldiklerinden ötürü. Oğlumla birlikte ikimiz burada yaşıyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Oğlumun annesi yok, vefat etti. Ben torunuma bakıyorum. Babası bakmıyor, 4 çocuklu bir kadın aldı, ona bakıyor. Oğluna da daha bir simit getirmiş değil. Ben daha ne kadar bilemiyorum, Allah bana biraz daha yardım ederse oğluma bakacağım. Yardım etmez de ölürsem sonu nasıl olur bilemiyorum” dedi.

“Genç Kızılay’ımız her zaman yaşlılarımızın yanında”
Genç Kızılay’ın her zaman yaşlıların yanında olduğunu söyleyen Kastamonu Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Beyza Nur Baykalı ise, “Kastamonu Genç Kızılay olarak bizim düşüncemiz kimse yalnız değildir. Biz bu düşünce doğrultusunda yaşlı teyzelerimizi, yaşlı amcalarımızı, yalnız kalanları, anneler ya da balar gününde ya da özel günlerde, bugün olduğu gibi arefe gününde gidip evlerinde ziyaret ediyoruz. Onlarla vakit geçiriyoruz, bir ihtiyaçları var ise karşılıyoruz. Gıda yardımında bulunuyoruz. Bizden istediği herhangi bir şey varsa bunları karşılıyoruz. Bugün yine annesi vefat etmiş, anneannesiyle yaşayan ailemizin evine geldik. Burada vakit geçirip sohbet ediyoruz. Şu anda Türkiye’de annelerimizin yaptığı bayram temizliğini yapıyoruz. Maksadımız ailemizin yalnız olmadığını hissettirmek. Kızıla'ımızın her zaman yaşlılarımızın yanında olduğunu göstermek. Bu doğrultuda bugün burada buna yönelik etkinliğimizi yapıyoruz” diye konuştu.

“Maddi bir beklentimiz yok, manevi olarak bu yaptıklarımız bizlere doyum sağlıyor”
21 yaşındaki Baykalı, “Benimle aynı yaşıtta olan arkadaşlarımız, şu anda farkı yerlerde farklı şekilde vakitlerini değerlendiriyor olabilirler, gençliklerini, zamanlarını vakitlerini ama biz Genç Kızılay olarak bu duygu ve düşünceyle yalnızların yanında, yaşlılarımızın yanında, öksüz ve yetimin yanında olma düşüncesini çok benimsedik. Türk gençlerinin aslında bizler bu doğrultuda ilerlemesini istiyoruz. Gelecek nesillerin bu doğrultuda ülkemizi yükseltmesini istiyoruz. Onun için zaman zaman bizler, yalnız kalan yaşlılarımıza vakitlerimizi ayırmaya gayret ediyoruz. Bu şekilde burada insanların hayatına dokunmak, insanların yaralarını sarmak, keza Bozkurt’ta da geçen yıl bu doğrultuda çok fazla bulunduk, bu yıl da bu görevimize halen devam ediyoruz. Bu aslında bizlere maddi bir şey vermiyor, manevi olarak bizlere doyum sağlıyor. Yani bir insana iyilik yapmak parayla satın alınabilecek bir şey değil. Siz, o iyiliği yaptığınız zaman size Allah razı olsun, teşekkür ederiz, iyi ki varsın demesi ya da gözünden yaş süzülürken içten size gülümsemesi her şeye bedel. Gerektiğinde 23 gün uyumak istemiyoruz ama çektiğimiz bazen çileye değiyor” şeklinde konuştu.

“Anneannem bayramlık alamamıştı, çok mutlu oldum bayramlık alındığı için”
13 yaşındaki Devlethan Nuri Yılmaz da, şöyle konuştu:
“Burada anneannem ile birlikte yaşıyorum. Buradaki ablalarım bana Kurban Bayramı için bayramlık getirdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum, çok sevindim, buradan tüm Genç Kızılay’a kalplerimi yolluyorum. Anneannemin maddi durumu olmadığı için bazen bayramlık alıyordu, bazen alamıyordu. Sağ olsun bu yıl ablalarım bana bayramlık getirdiler. Beni çok mutlu ettiler. Ben, şu anda 13 yaşındayım, ben de büyüyünce Genç Kızılay ekibi gibi insanlara yardım etmek için bu ekibe katılacağım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kendisinden haber alınamayan vatandaş ahırda ölü bulundu
YEREL HABERLER Kendisinden haber alınamayan vatandaş ahırda ölü ...
Meslek lisesinde üretiliyor: 17.8 milyon TL değerinde 150 bin adet ahşap oyuncağın siparişi alındı Meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği 5 farklı tasarımdaki ahşap oyuncaklar Milli Eğitim Bakanlığına gönderildi
YEREL HABERLER Meslek lisesinde üretiliyor: 17.8 milyon TL değerinde ...
35 yıldır sokak sokak gezip ekmek parasını bıçak bileyerek çıkartıyor 68 yaşında bıçak bileyip torununu okutuyor
YEREL HABERLER 35 yıldır sokak sokak gezip ekmek parasını bıçak ...
Üzerine mermer bloku düşen işçi gözyaşları arasında toprağa verildi
YEREL HABERLER Üzerine mermer bloku düşen işçi gözyaşları arasında ...
Sel suları Karadeniz’i kahverengiye bürüdü
YEREL HABERLER Sel suları Karadeniz’i kahverengiye bürüdü
Kastamonu Üniversitesi'nin projesine destek
YEREL HABERLER Kastamonu Üniversitesi'nin projesine destek
“Ulusal Ahşap Oyun ve Oyuncak Tasarım Yarışması” başvuruları devam ediyor
YEREL HABERLER “Ulusal Ahşap Oyun ve Oyuncak Tasarım Yarışması” ...
Tadilat bekleyen köprü selde yıkıldı
YEREL HABERLER Tadilat bekleyen köprü selde yıkıldı
Kastamonu'da yaban hayvanları fotokapanda
YEREL HABERLER Kastamonu'da yaban hayvanları fotokapanda
Kastamonu Belediyesi, hayırsevelerler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacak
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi, hayırsevelerler ile ihtiyaç ...
Robot yarışmasında dereceye giren öğrencilere teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Robot yarışmasında dereceye giren öğrencilere ...
Kastamonu Üniversitesi'nden öğrencilerinden Avrupa Judo Kupasında 2 madalya
YEREL HABERLER Kastamonu Üniversitesi'nden öğrencilerinden Avrupa ...
Üzerine mermer bloku düşen işçilerden 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine mermer bloku düşen işçilerden 1 kişi öldü, 1 ...
Kastamonu’dan Sinop’a kadar sürüklenen cenaze yeniden defnedildi
YEREL HABERLER Kastamonu’dan Sinop’a kadar sürüklenen cenaze yeniden ...
KATSO Kastamonu Teknokent'te buluştu
YEREL HABERLER KATSO Kastamonu Teknokent'te buluştu
Kastamonu Emniyeti'nden eşzamanlı silah operasyonu
YEREL HABERLER Kastamonu Emniyeti'nden eşzamanlı silah operasyonu
Başsavcı Kapağan’dan Rektör Topal’a veda ziyareti
YEREL HABERLER Başsavcı Kapağan’dan Rektör Topal’a veda ziyareti
KUZKA, yatırım tutarı 17,5 milyon lira tutan 10 projeye destek verecek
YEREL HABERLER KUZKA, yatırım tutarı 17,5 milyon lira tutan 10 ...
FETÖ'nün 'Kastamonu’daki 'izdivaç sorumlusu' yakalandı 2 FETÖ/PDY mensubu, saklandıkları adreslerde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'nün 'Kastamonu’daki 'izdivaç sorumlusu' ...
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Jandarma ekipleri selde zarar gören sokak köpeklerini yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri selde zarar gören sokak köpeklerini ...
Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu: "Bu sene yeterli sayıda kurbanlık hayvanımız mevcut"
YEREL HABERLER Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel ...
1 yıl önceki selde oğlu, gelini ve torunlarını kaybetmişti, sel sularının bastığı evinden güçlükle çıkabildi Selde büyük korku yaşayan baba: 'Benim akıbetim de acaba çocuklarım gibi mi olacak diye düşündüm'
YEREL HABERLER 1 yıl önceki selde oğlu, gelini ve torunlarını ...
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Bahçacıoğlu: "14 milyon TL’lik onarım çalışması, 72 milyon TL’lik yeni yatırımımız devam ediyor” 'Selden etkilenen okulların onarımları Eylül ayına yetiştirilecek'
YEREL HABERLER Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Bahçacıoğlu: "14 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.