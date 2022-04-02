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Haberler Gündem 3. Sayfa KOMANDOLAR AYIRDI! Akraba kavgasında silahlar konuştu: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel Haberler
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3 aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde ağaç kesimi sırasında akraba olan üç aile arasında çıkan tartışma daha sonra silahlı çatışmaya döndü. Çıkan olaylarda 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Bölgeye komandolar sevk edildi

KOMANDOLAR AYIRDI! Akraba kavgasında silahlar konuştu: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel Haberler
İHA

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Celep köyü Yılancı Mahallesi'nde ormanlık alanda ağaç kesimi yapan akraba oldukları öğrenilen 3 aile arasında anlaşmazlık sebebiyle tartışma çıktı. Kısa süre sonra büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında şahıslar silahlarla birbirine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Hamdi Bayam, olay yerinde hayatını kaybederken, S.B. ve A.B. ise ağır yaraladı.
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ekipleri ve komando birliği sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Bayam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. S.B. ve A.B. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Hamdi Bayam’ın cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olaya karıştığı gerekçesiyle 18 yaşındaki Ö.B.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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