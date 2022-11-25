Katar'dan 10 milyar dolar geliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

Katar'dan 10 milyar dolar geliyor

Reuters, Türkiye'nin Katar'dan 10 milyar dolarlık finansman sağlamak üzere gerçekleştirdiği görüşmelerde son aşamaya gelindiğini bildirdi

Katar'dan 10 milyar dolar geliyor
Katar'dan 10 milyar dolar geliyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye ile Katar arasında 10 milyar dolarlık finansman anlaşmasına son aşamaya geçildi. Reuters'ın 2 Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre Katar'ın Türkiye'ye sağlayacağı finansmanın 3 milyar doları sene bitmeden Türkiye'ye ulaşacak.

Söz konusu finansman swap, eurobond veya farklı bir yöntemle sağlanacak. Türkiye ile Katar merkez bankaları arasında daha önce 5 milyar dolarlık swap anlaşması imzalanmış, daha sonra bu miktar 3 katına çıkarılarak 15 milyar dolara yükseltilmişti.

Haberde ismini vermek istemeyen bir Türk yetkilinin "Katar'ın Türkiye'ye yeni kaynak sağlama görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Minimum miktarın 8 milyar dolar olması öngörülüyor. Ancak toplamda rakam 10 milyar doları bulabilir. Kaynağın 2-3 milyar doları sene bitmeden sağlanacak, kalanı gelecek yıl gelecek. Bu eurobond veya swap şeklinde olabilir, ancak farklı yöntemler de tartışılıyor" ifadelerine yer verildi.

28 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Merkez Bankası'nın (TCMB) Çin, BAE, Katar ve Güney Kore ise toplam 28 milyar dolarlık swap anlaşması bulunuyor. Bu anlaşma kapsamında TCMB'nin rezervlerinde 23-24 milyar dolar yer aldığı tahmin ediliyor.

Salı günü de Suudi Arabistan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık yatırım mevduatı yatırmasına yönelik görüşmeler devam ediyor.

SWAP HARİÇ NET REZERV -50.4 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası'nın son açıkladığı verilere göre resmi rezervler 18 Kasım haftasında 122.9 milyar dolarla yaklaşık 1 yılın zirvesine yükseldi. Söz konusu haftada net rezervler 18.2 milyar dolardan 18.7 milyar dolara yükselirken, swap hariç net rezerv ise eksi 54.1 milyar dolardan eksi 50.4 milyar dolara çıktı.

TCMB'nin rezervleri son 1 yılın zirvesine yükseldi (18 Kasım):

Toplam Rezerv 122.9 milyar $
Brüt Döviz Rezerv 80 milyar $
Altın Rezerv 42.8 milyar $
Net rezerv 18.7 milyar $
Swap hariç Net Rezerv -50,4 milyar $

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Garanti BBVA'ya 400 milyon dolarlık sendikasyon kredisi
PARA Garanti BBVA'ya 400 milyon dolarlık sendikasyon ...
TCMB: Dolarizasyon yüzde 54.9'a geriledi
PARA 'Mevduat dolarizasyonu geriledi'
Küresel piyasalar yön arayışında
PARA Küresel piyasalar yön arayışında
İstanbul'da suya yüzde 25 zam - Son dakika haberleri
PARA İstanbul'da suya yüzde 25 zam
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde
PARA TCMB rezervleri yılın en yüksek seviyesinde
Genesis iflastan kaçınmak için uzman tuttu
PARA Genesis iflastan kaçınmak için uzman tuttu
Fed tutanakları açıklandı
PARA Fed'den yavaşlama sinyali
TBMM Genel Kurulu bütçe maratonuna 5 Aralık'ta başlayacak
PARA TBMM Genel Kurulu bütçe maratonuna 5 Aralık'ta ...
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.