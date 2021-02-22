Katar Emiri, Ürdün Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkileri görüştü

AA

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Al Sani ile Safedi görüşmesinde kardeş iki ülke arasındaki ilişkileri ve onları geliştirme yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası son gelişmeler ele alındı.

Safedi, Katar Emiri Şeyh Temim'e Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın selamlarını iletti.

Ürdün-Katar ilişkileri, Körfez krizinin ardından tarafların 2019'da karşılıklı diplomatik kanalları tekrar açmasının ve Katar'ın Ürdün'e 500 milyon dolarlık yardım yapmasının ardından düzelmişti.