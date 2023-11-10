Katar ile BAE'den Filistin zirvesi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Filistin'deki gerginliğin düşürülmesi ve sivillerin korunması konularını ele aldı

Katar haber ajansı QNA'dan yapılan açıklamada, Katar Emiri Al Sani'nin gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret kapsamında BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Abu Dabi'deki Eş-Şati Sarayında bir araya geldiği kaydedildi.

Al Sani'nin görüşmede, kardeş iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ile ortak Körfez eyleminin güçlendirilmesine değindiği aktarıldı.

Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı; işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki gelişmeler başta olmak üzere güncel konular hakkında görüş alış verişinde bulunulduğu belirtildi.

BÖLGEDE İSTİKRAR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

Bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması için Gazze'deki yardım ve insani çalışmaların artırılması, sivillerin korunması ve gerginliğin azaltılmasının yolları da görüşüldü.

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Al Sani, X platformundan yaptığı açıklamada, Al Nahyan ile görüşmelerinin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeler ve Gazze'ye yönelik saldırının durdurulması için çabaların yoğunlaştırılması gerektiği ekseninde olduğunu belirtti.

Katar Emiri, görüşmede, güvenli koridorların açılması, sivillere insani yardımların ulaştırılması konusunda uluslararası toplumun insani rolünü oynamasının önemi üzerinde mutabakata vardıklarını aktardı.

"DERHAL ATEŞKES SAĞLANMALI"

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre ise görüşmede güvenli ve sürdürülebilir mekanizmalarla insani yardımların bölgeye ulaştırılabilmesi için Gazze Şeridi'nde derhal ateşkesin sağlanması gerektiği vurgulandı.

İki ülkenin lideri, şiddet ve gerginliğin tırmanması döngüsünün genişlemesinin önüne geçilmesi, bölgede daha fazla insani kriz yaşanmasının önlenmesi, kalıcı, adil ve kapsamlı bir barışa ulaşılması için net bir anlayış belirlenmesinin önemine değindi.

Katar Emiri Al Sani, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüşmek üzere Suudi Arabistan ev sahipliğinde 11 Kasım'da düzenlenecek olan "Olağanüstü Arap Zirvesi" öncesi BAE'ye sürpriz ziyaret için bugün ülkesinden ayrılmıştı.