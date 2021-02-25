Üç çocuk annesi olan İngiliz oyuncu Kate Winslet, samimi açıklamalarda bulundu.

Empire Dergisi'nin nisan sayısına konuk olan Winslet, önceliğin ve eğitimin hayatta büyük değişiklikler yaratabileceğini dile getirdi.

"Çok şanslıydım. 16 yaşında okulu bıraktım" diyen ünlü oyuncu, "Buna insanlar hala inanmıyorlar çünkü konuşmam çok kibar ve özel bir eğitim aldığımı düşünüyorlar. Ben gerçekten bir istisnayım" şeklinde konuştu.