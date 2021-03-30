"O ZAMANLAR BUNU BİLMİYORDUM"

O sahnelerde hiçbir şekilde 'nesne' haline getirilmediğini söyleyen 45 yaşındaki oyuncu, "Fakat o film, benim geçmişte 'nesneleştirilmiş' olduğumu hissetmemi sağladı. O zamanlar bunu bilmiyordum" diye konuştu.